El empresario chino Zhihua Yang negó que haya coordinado previamente cualquier encuentro con el presidente José Jerí.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A través de un comunicado, en relación a las imágenes difundidas de sus encuentros extraoficiales.

Catalogó de entre Jerí Oré y su persona.

A su criterio, los medios han tergiversado los hechos y suscitado especulaciones “con la finalidad de crear inestabilidad en el país” y en contra de “su reputación como empresario”.

“En ningún momento he coordinado reunión alguna con el presidente ni en mi restaurantes ni en mi market. Estas visitas han sido realizadas sin ningún tipo de coordinación previa”, indicó.

El presidente José Jerí solo respondió cinco preguntas en la conferencia de prensa que convocó, tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre sus reuniones no registradas con un empresario chino.
El presidente José Jerí solo respondió cinco preguntas en la conferencia de prensa que convocó, tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre sus reuniones no registradas con un empresario chino. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Yang reiteró que en estos encuentros no se abordaron temas comerciales y/o empresariales, por lo que negó cualquier hecho ilícito.

Además, , realizadas por su personal de seguridad “al margen de la ley”, y aseguró que las declaraciones de dos abogados no fueron en representación suya.

“Estos ya no ejercen mi representación legal en esta materia, siendo la única persona autorizada a representarme la letrada Raquel Nuñuvero”, apuntó.

