La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibirá esta tarde al presidente José Jerí , quien deberá declarar sobre su reunión con el empresario chino Zhiua Yang.

La comisión parlamentaria acordó realizar una sesión extraordinaria programada para las 02:00 p.m. en modalidad semipresencial.

El primer tema que se verá será la reunión del 26 de diciembre de 2025 con Zhihua Yang en un restaurante chifa en San Borja, la cual no fue registrada oficialmente. Luego, se abordará la visita del 6 de enero de 2026 a la tienda Market Capón, en el Jirón Paruro, negocio vinculado al empresario chino que estaba clausurado por la Municipalidad de Lima.

Finalmente, se verá las múltiples visitas del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno en los últimos 100 días, cuyo propósito será aclarado por el presidente.