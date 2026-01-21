La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recibirá esta tarde al presidente José Jerí , quien deberá declarar sobre su reunión con el empresario chino Zhiua Yang.
La comisión parlamentaria acordó realizar una sesión extraordinaria programada para las 02:00 p.m. en modalidad semipresencial.
El primer tema que se verá será la reunión del 26 de diciembre de 2025 con Zhihua Yang en un restaurante chifa en San Borja, la cual no fue registrada oficialmente. Luego, se abordará la visita del 6 de enero de 2026 a la tienda Market Capón, en el Jirón Paruro, negocio vinculado al empresario chino que estaba clausurado por la Municipalidad de Lima.
Finalmente, se verá las múltiples visitas del empresario Ji Wu Xiaodong a Palacio de Gobierno en los últimos 100 días, cuyo propósito será aclarado por el presidente.
José Jerí: van dos mociones de censura presentadas contra el presidente
A pocas horas de su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, ya se han presentado dos mociones de censura contra el presidente José Jerí en medio de los cuestionamientos por sus reuniones informales con el empresario chino Zhihua Yang.
La primera corresponde a la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y la segunda a Elías Varas (Juntos pro el Perú- Voces del Pueblo - Bloque Magisterial). Ambas fueron admitdas.
Estos son los puntos que deberá informar:
- Identidad completa del empresario con quien se reunió.
- Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.
- Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.
- Informe las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.
- Informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de esta reunión.
- Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.
- Otros aspectos vinculados a la reunión.
Presidente José Jerí ingresa al Congreso de la República para presentarse ante la Comisión de Fiscalización.