El congresista de Acción Popular, Ilich López, indicó que su prioridad es preservar la institucionalidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo, en medio de la controversia que rodea al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con el empresario Zhihua Yang.

En diálogo con Canal N, el también tercer vicepresidente del Congreso enfatizó que las críticas y deslindes políticos deben abordarse “con alta responsabilidad”.

“Hay que cuidar la institucionalidad del presidente de la República y del Parlamento”, enfatizó.

López destacó que se necesita una actitud prudente “y responsable”, considerando la cercanía de las elecciones generales del 2026, así como la constante lucha contra el crimen organizado y la reestructuración de Petroperú.

José Jerí acudirá al Congreso esta tarde para explicar las razones de sus encuentros con empresario chino. Foto: Presidencia

“El presidente José Jerí ha reconocido que fue un error (...) Veamos este tema más allá de los nombres. Es un momento clave de estabilidad económica y política para el país”, apuntó.

Finalmente, López resaltó la transparencia de Jerí Oré al responder públicamente a los cuestionamientos tras las reuniones con Yang, lo cual difiere de crisis políticas anteriores.