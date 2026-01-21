Ilich López integra la mesa directiva con la que José Jerí presidió el Congreso. Foto: GEC
Ilich López integra la mesa directiva con la que José Jerí presidió el Congreso. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista de Acción Popular, Ilich López, indicó que su prioridad es preservar la institucionalidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo,

En diálogo con Canal N, el también tercer vicepresidente del Congreso enfatizó que las críticas y deslindes políticos deben abordarse “con alta responsabilidad”.

“Hay que cuidar la institucionalidad del presidente de la República y del Parlamento”, enfatizó.

López destacó que se necesita una actitud prudente “y responsable”,, así como la constante lucha contra el crimen organizado y la reestructuración de Petroperú.

José Jerí acudirá al Congreso esta tarde para explicar las razones de sus encuentros con empresario chino. Foto: Presidencia
José Jerí acudirá al Congreso esta tarde para explicar las razones de sus encuentros con empresario chino. Foto: Presidencia
Veamos este tema más allá de los nombres. Es un momento clave de estabilidad económica y política para el país”, apuntó.

Finalmente, López resaltó la transparencia de Jerí Oré al responder públicamente a los cuestionamientos tras las reuniones con Yang, lo cual difiere de crisis políticas anteriores.

