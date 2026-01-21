Lote II, en Talara, estaría paralizado desde inicios del presente mes, por falta de operador.
Elías García Olano
mailElías García Olano

La crisis que golpea al sector hidrocarburos en el Perú -con Petroperú al borde de la quiebra, una producción de crudo y gas que no se recupera a niveles prepandemia y la caída continua de la inversión en esa industria-, se sigue agudizando con la paralización de cada vez más lotes petroleros.

