Ahora se trata del Lote II, que ocupa 7,691 hectáreas en la cuenca Talara, en la región Piura, cuyo contrato de licencia para explotación de hidrocarburos -que estaba en manos de Petrolera Monterrico (Petromont)- concluyó el 4 del presente mes, sin que Perupetro eligiera a la empresa que continuaría sus operaciones.

Como informáramos, el Lote II había sido fusionado por Perupetro junto al adyacente Lote XV (cuyo contrato también con Petromont ya había vencido anteriormente), para conformar una nueva área: el denominado Lote 206, el cual fuera lanzado a concurso en setiembre del año pasado por dicha agencia.

Antecedentes del caso

Luego, en noviembre pasado Perupetro comunicó que procedería a evaluar al único postor que había presentado propuestas por el Lote 206: el consorcio petrolero Cetpetrol & Colombian Green Energy SAS, en un plazo máximo de 20 días hábiles, antes de darle la buena pro.

Sin embargo, antes de concluir ese plazo, el 5 de diciembre, en entrevista a Gestión, el presidente de Perupetro, Carlos Bianchi, había señalado que “se había caído” ese proceso y que esperaban iniciar negociaciones para un contrato por dicho lote -aunque había evitado detallar con quién negociarían.

En cualquier caso, el plazo del contrato con Petromont por el Lote II (área que forma parte del Lote 206) venció este 4 de enero sin que esa agencia emitiera comunicación, ni sobre el resultado de su análisis al consorcio, ni del resultado de la referida negociación (por el Lote 206).

No reporta producción en lo que va de enero

De hecho, según el último reporte de Perupetro al 17 de este mes, en lo que va de enero el Lote II no registra ninguna producción de petróleo, luego que en diciembre último reportara una producción fiscalizada de 250 barriles en promedio diarios.

Según indicó a Gestión el experto en hidrocarburos, Carlos González, el proceso para adjudicar el Lote 206 (que, reiteramos, fusionó los lotes II y XV) ni siquiera se declaró desierto, sino que fue cancelado por Perupetro, pero sin dar explicaciones de las razones para ello.

Además, tal cancelación -indicó el especialista-, se dio, a pesar de que esa agencia habría recibido cartas de interés de otras empresas por asumir la explotación del Lote 206, por lo cual lo que procedía era hacer un proceso competitivo, o en todo caso suscribir un contrato temporal mientras se preparaba otro concurso.

En cualquier caso, González indicó que, al haberse vencido el contrato por el Lote II, ese yacimiento permanece paralizado desde el 5 de este mes, es decir uno más que se añade a la lista de yacimientos detenidos.

Piden adjudicarlo “a dedo” a Petroperú

Más aún, ante este escenario, el Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular, presentó este lunes 19 un proyecto de ley que promueve la adjudicación directa del Lote II a Petroperú, para continuar con la explotación de hidrocarburos en esa área.

bancada de izquierda busca que Lote II sea asumido por Petroperú, sin concurso de por medio. Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión

La iniciativa legal plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la continuidad, explotación y desarrollo del Lote II, y autorizar de manera excepcional a Perupetro, a entregarlo a la petrolera estatal sin necesidad de proceso de licitación pública.

En su sustento de tal propuesta, la bancada reconoce que la experiencia reciente muestra que, ante el vencimiento de contratos petroleros, la ausencia de decisiones oportunas ha derivado en caídas de producción, mayor dependencia de importaciones y pérdida de valor económico para el país.

Ya van seis lotes que no reportan producción

En cualquier caso, el cese de actividades en el Lote II (por falta de operador), se sumaría a la posible parálisis de otros cinco yacimientos que, al 17 de enero -según el último reporte diario de Perupetro- no le reportan producción fiscalizada: los lotes VI, XV, XX, 8 y V.

Ya los operadores de algunos de esos lotes, como Petromont, UNNA Energía, entre otros, en carta dirigida al presidente José Jerí, a inicios de diciembre pasado habían advertido que la continuidad de sus actividades en esas áreas estaría en riesgo, por los incumplimientos en los pagos que tenía que hacerles Petroperú.

LEA TAMBIÉN: Congresistas buscan interpelar al ministro de Energía y Minas por caso Petroperú

A esto se suma que los procesos de licitación que convocó Perupetro el 2025 para los lotes VI y Z-69 -además del ya mencionado Lote 206-no llegaron a concluirse con éxito.

hasta ahora no se sabe si se lanzará nuevo concurso para el Lote Z-69, en manos de Petroperú

De hecho, el presidente de Perupetro había señalado también a este diario que el proceso para llevar a licitación el Lote Z-69 (operado por Petroperú en contrato temporal) se estaría convocando en los primeros días de enero, aunque hasta ahora no se lanza tal concurso.

Gestión consultó ahora a Perupetro sobre la situación del Lote 206, para confirmar si en efecto ha quedado paralizado, así como sobre la convocatoria para el Lote Z-69, pero hasta el cierre de este reporte, no obtuvimos respuesta.