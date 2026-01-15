La trayectoria de largo plazo del mercado energético apunta inequívocamente al declive estructural del petróleo. Las proyecciones indican que, para el 2050, entre el 60% y el 70% de la demanda global de transporte terrestre desaparecerá, reemplazada por la electrificación y el hidrógeno.

Ante esta obsolescencia programada, el precio del crudo tiende a converger hacia su realidad geológica: el costo de producción eficiente. Los datos fundamentales sitúan este piso en niveles claros: los productores del Golfo Pérsico operan rentablemente (costo de extracción) entre US$ 15 y US$ 20 por barril, mientras que los líderes del shale en EE.UU. mantienen su eficiencia operativa en la franja de los US$ 40 - US$50.

Si la estructura de costos sugiere un equilibrio bajo, la persistencia de cotizaciones elevadas responde a una distorsión concreta: una “prima de guerra”. La oferta, se encuentra restringida pues varios de los principales productores han estado excluidos del mercado. No es especulación, sino una barrera tangible. Venezuela, dueña de la primera reserva mundial; Irán, la tercera; y Rusia, la octava, han operado bajo embargos que aíslan millones de barriles del circuito formal. Esta estrangulación artificial es lo que ha mantenido al crudo cotizando muy por encima de su gravedad natural.

El análisis para el próximo bienio sugiere que esta arquitectura de restricción está cerca de su límite. Una convergencia de oferta podría pronto erosionar dicha prima. La normalización de Venezuela apunta a reintegrar su crudo pesado al mercado occidental, mientras que una eventual resolución en Ucrania reabriría los flujos rusos.

A esto se suma la dualidad crítica de Irán: en el corto plazo, su inestabilidad interna es una fuente inagotable de volatilidad y prima de riesgo; pero en el mediano plazo, la potencial caída del régimen fundamentalista actuaría como el gran catalizador a la baja, desbloqueando la capacidad exportadora de la tercera reserva global para inundar un mercado ya saturado.

Esta ola de oferta coincidirá con una demanda que se debilita globalmente. No es solo el cambio de modelo en China; es un patrón sincronizado en todo el mundo desarrollado. Europa, Japón y Corea del Sur han desacoplado su crecimiento económico del consumo fósil, consolidando una tendencia irreversible de eficiencia energética. La aritmética del mercado indica que, al relajarse las sanciones y sumarse nueva producción frente a un consumo anémico en la OCDE, el precio podría sufrir un ajuste severo, probando niveles de $50 dólares por barril entre 2026 y 2027.

Sin embargo, es improbable que el precio se estacione permanentemente en ese fondo. La “gravedad económica” funciona en ambos sentidos: aunque el costo de extracción sea bajo, el costo fiscal y de reposición es alto.