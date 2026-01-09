Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense.
Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense.
Únete a nuestro canal
Bruno Ghio
Bruno Ghio

La historia económica contemporánea no registra un caso de autodestrucción tan severo como el de la industria petrolera venezolana. En apenas tres décadas, el país pasó de ser el sexto productor mundial en 1995 a ocupar un marginal decimoséptimo puesto en 2025. Esta regresión fue consecuencia de una gestión que quedará como un manual perfecto de cómo desmantelar una industria próspera mediante corrupción, desinversión sistemática y el populismo.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí expresó respaldo a Edmundo González para liderar transición democrática en Venezuela
Venezuela y Petroperú: cambio de régimen y luz al final del túnel
El plan de Trump en Venezuela divide al Congreso de Estados Unidos
Marco Rubio y su batalla contra el izquierdismo: rol crucial en Venezuela con la mira en Cuba

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.