El presidente de la República, José Jerí, reafirmó el apoyo del Perú a Edmundo González Urrutia, a quien reconoce como presidente electo de Venezuela, y le manifestó su respaldo para iniciar un proceso de transición hacia la institucionalidad democrática del país caribeño, luego de la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

En una conversación telefónica con González Urrutia -quien reside en España y es considerado por nuestro país como el ganador legítimo de los comicios del 28 de julio de 2024-, Jerí subrayó la importancia de que este proceso culminé con el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.

Según el comunicado oficial difundido por la Presidencia del Perú en su cuenta institucional de X, el jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller Hugo de Zela durante la llamada, que se realizó en un contexto de profunda crisis política y regional.

“El presidente electo de Venezuela es quien legítimamente debe liderar la transición hacia la democracia, una vez que el orden constitucional sea restablecido”, sostuvo Jerí.

El presidente José Jerí estuvo acompañado del canciller Hugo de Zela en su comunicación telefónica con Edmundo González. Foto: Presidencia.

Postura frente a la crisis venezolana

La declaración se da pocos días después de la captura de Nicolás Maduro en una operación internacional que ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional y una fuerte división entre gobiernos de la región sobre la conducción política del país petrolero.

María Corina Machado y Edmundo González en Caracas el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas.

Jerí afirmó a través de su cuenta en X que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad” y que con ello muchas familias venezolanas podrán reencontrarse con sus seres queridos en su país.

Tras el diálogo con González Urrutia, el Gobierno peruano anunció además que brindará facilidades para el regreso inmediato de venezolanos residentes en Perú, sin importar su condición migratoria, y que reforzará la presencia en la frontera para garantizar la seguridad y el respeto de los procedimientos.