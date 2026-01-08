El presidente José Jerí se comunicó telefónicamente con Edmundo González Urrutia, a quien el gobierno peruano reconoce como presidente electo de Venezuela en 2024. Foto: Presidencia.
El presidente José Jerí se comunicó telefónicamente con Edmundo González Urrutia, a quien el gobierno peruano reconoce como presidente electo de Venezuela en 2024. Foto: Presidencia.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la República, , reafirmó el apoyo del Perú a Edmundo González Urrutia, a quien reconoce como presidente electo de , y le manifestó su respaldo para iniciar un proceso de transición hacia la institucionalidad democrática del país caribeño, luego de la captura del exmandatario .

En una conversación telefónica con González Urrutia -quien reside en España y es considerado por nuestro país como el ganador legítimo de los comicios del 28 de julio de 2024-, Jerí subrayó la importancia de que este proceso culminé con el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.

Según el comunicado oficial difundido por la Presidencia del Perú en su cuenta institucional de X, el jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller durante la llamada, que se realizó en un contexto de profunda crisis política y regional.

“El presidente electo de Venezuela es quien legítimamente debe liderar la transición hacia la democracia, una vez que el orden constitucional sea restablecido”, sostuvo Jerí.

El presidente José Jerí estuvo acompañado del canciller Hugo de Zela en su comunicación telefónica con Edmundo González. Foto: Presidencia.
LEA TAMBIÉN: EE.UU. alista venta de petróleo venezolano y refuerza incautación de buques sancionados

Postura frente a la crisis venezolana

La declaración se da pocos días después de la captura de en una operación internacional que ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional y una fuerte división entre gobiernos de la región sobre la conducción política del país petrolero.

María Corina Machado y Edmundo González en Caracas el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas.
María Corina Machado y Edmundo González en Caracas el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales venezolanas.

Jerí afirmó a través de su cuenta en X que “Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad” y que con ello muchas familias venezolanas podrán reencontrarse con sus seres queridos en su país.

Tras el diálogo con González Urrutia, el Gobierno peruano anunció además que brindará facilidades para el regreso inmediato de , sin importar su condición migratoria, y que reforzará la presencia en la frontera para garantizar la seguridad y el respeto de los procedimientos.

