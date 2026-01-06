Las imágenes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han pasado a estamparse en prendas de vestir y se han convertido en diseños que se han puesto de moda entre la comunidad venezolana residente en Perú para celebrar este acontecimiento de su país.

Con frases como “Venezuela libre” o “El verdugo ya cayó”, los diseños que lucen venezolanos en Lima muestran a Maduro detenido en diversas circunstancias, tanto reales como creadas con inteligencia artificial (IA). El gobernante aparece en algunos casos entre rejas y en otros custodiado por militares estadounidenses.

A las pocas horas de que se conociese la detención de Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, en una operación desarrollada en la madrugada del sábado en Venezuela, ya circulaban en Lima polos con la imagen del presidente venezolano enjaulado.

La creadora de estos diseños fue Yanelis Torres, una venezolana de 22 años que llegó hace cuatro años a Perú y que trabaja en una tienda de estampados de polos en el emporio comercial de Gamarra.

“Yo me enteré a las 2.00 o 3.00 de la mañana (del sábado), hora de Lima. Entramos a trabajar el sábado a las 9.00 y a las 10.00 estábamos produciendo, porque ni bien llegué vi que en WhatsApp estaban preguntando si teníamos algo”, contó.

Los primeros diseños salieron cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no había publicado la famosa foto de Maduro capturado, por lo que echó mano de la IA para crear estampados del mandatario venezolano como un preso enjaulado.

“Busqué imágenes normales de Nicolás y ya uno se imagina la situación, ya preso. Fue un montaje con ayuda de la inteligencia artificial y Photoshop. Cuando luego salió la foto oficial, primero se imprimió tal cual, y luego ya empezó la creatividad para colocar fondos distintos y ponerle frases, como ‘El verdugo cayó’, un cántico que se hizo popular en Venezuela”, relató Torres.

Perú es el segundo país del mundo con la mayor comunidad venezolana en el exterior, en donde se encuentran 1.6 millones de venezolanos, la mayoría concentrados en Lima.

Elaborado con información de EFE.