Tras la caída de Nicolás Maduro del poder, varios venezolanos se reunieron a celebrar el hecho fuera de la embajada de Venezuela en Lima, Perú. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec).
Tras la caída de Nicolás Maduro del poder, varios venezolanos se reunieron a celebrar el hecho fuera de la embajada de Venezuela en Lima, Perú. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos generó gran alegría en los migrantes venezolanos alrededor del mundo, incluido el Perú, por lo que podría representar a futuro: el inicio de un camino viable de retorno a su país de origen.

TE PUEDE INTERESAR

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro
“Todos los bancos están enviando gente”: inversionistas se lanzan a Venezuela tras captura de Maduro
Oro y bitcoin ganan terreno tras la intervención de EE.UU. en Venezuela

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.