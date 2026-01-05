Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra a Delcy Rodríguez jurando como mandataria encargada del país, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ VTV
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tras la captura de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos.

El anuncio de este hecho fue realizado por el jefe del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, tras su reelección para el periodo 2026-2031.

La juramentación se realizó en una ceremonia en la sede de la Asamblea Nacional.

“Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro”, indicó.

Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela que apoya a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, calificó de “ilegítima” a la nueva Asamblea Nacional, instalada para el período legislativo 2026-2031 y dominada por una mayoría chavista.

En un comunicado, la PUD recordó su rechazo a las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2025, un proceso que consideró ilegítimo al argumentar que “no cumplió con las mínimas condiciones necesarias para ser reconocido”.

“En dicho proceso, el régimen se adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida, sin participación alguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática”, afirmó el bloque opositor.

La PUD reafirmó que la “superación de la crisis política venezolana debe conducir, de manera ineludible, a la restitución plena del orden constitucional”, teniendo siempre presente, agregó, el principio de la soberanía popular que establece la Constitución.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo del la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo del la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

