Starlink, la empresa de conectividad satelital de SpaceX, anunció que ofrecerá internet gratuito en Venezuela hasta el próximo 3 de febrero, como una medida de apoyo para ampliar el acceso a la red en zonas con conectividad limitada o inexistente.

El anuncio se produce luego de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en el marco de una acción impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha generado un escenario de alta sensibilidad política en el país caribeño.

En lo que va del año, Starlink ha iniciado operaciones en más de 35 nuevos mercados y actualmente brinda cobertura en más de 155 países, alcanzando a una población potencial de alrededor de 3 200 millones de personas. De acuerdo con la compañía fundada por Elon Musk, esta expansión apunta a conectar comunidades ubicadas en algunas de las zonas más remotas del mundo .

Para atender la creciente demanda global de internet confiable y de alta velocidad, SpaceX alcanzó en 2025 un ritmo récord de lanzamientos, con más de 120 misiones del cohete Falcon 9 dedicadas a ampliar la constelación de satélites Starlink. Estas operaciones incorporaron más de 270 Tbps de capacidad adicional a la red.

Starlink anunció que ofrecerá acceso gratuito a su servicio de internet satelital en Venezuela hasta el 3 de febrero. Foto: X.

Como resultado, durante 2025 las velocidades globales en horas pico se incrementaron en más de 50%. En la actualidad, los usuarios registran velocidades promedio de descarga superiores a 200 Mbps, velocidades de subida por encima de 30 Mbps y una latencia media global de 26 milisegundos.

La iniciativa de acceso gratuito en Venezuela se suma a los esfuerzos de la compañía por democratizar la conectividad, permitiendo que más ciudadanos accedan al servicio incluso en regiones donde otras tecnologías no logran llegar, señaló Starlink a través de la red social X, propiedad de Musk.