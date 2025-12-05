El primer ensayo oficial del D2C apunta a transformar las comunicaciones en zonas aisladas. Foto: Freepik
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los celulares podrán conectarse directamente con satélites para enviar mensajes de texto desde zonas sin cobertura móvil, tras el lanzamiento del sistema satelital Direct-to-Cell (D2C) realizado por Entel y

A mitad de semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) participó del primer intercambio de mensajes vía satelital: desde su sede en Lima y el Cañón de los Perdidos (Ica). La respuesta fue inmediata.

Según el Espacio Controlado de Experimentación (ECE) se evaluará esta tecnología D2C por 24 meses con salvaguardas técnicas y regulatorias para que su despliegue no afecte la integridad del ecosistema móvil.

Raúl García Loli, viceministro de Comunicaciones, sostuvo que se ha dado un paso histórico, ya que “un mensaje se puede enviar desde una zona remota sin cobertura móvil y llegar a cualquier parte del país gracias a la conectividad satelital directa al celular“.

El MTC y Entel ejecutan un piloto de 24 meses que permitirá evaluar el uso de D2C para emergencias, zonas rurales y actividades al aire libre. Foto: referencial
Alexis Licci, gerente general de Entel, mencionó a El Comercio que los mensajes de texto vía satélites de Starlink forman parte de la primera etapa de adaptación de esta tecnología.

—y el segundo en la región, después de Chile—. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón también la poseen.

Según Licci, la conectividad D2C está disponible para todos sus clientes postpago que tengan un plan mínimo de S/ 29,9 al mes.

En tanto, Paola Márquez, gerente de Regulación de Entel, refirió a El Comercio que el permiso es de dos años y hay la posibilidad de renovarlo por 18 meses más. A largo plazo, se espera desarollar su uso para apliaciones de datos y voz.

