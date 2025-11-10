Starlink llegará a Bolivia como parte de una nueva relación con Estados Unidos. (Foto: Starlink)
Starlink llegará a Bolivia como parte de una nueva relación con Estados Unidos. (Foto: Starlink)
en Bolivia, como parte de los acuerdos entre el país sudamericano y Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia comunicó que Starlink dará acceso a internet a todo el país, como parte de los acuerdos anunciados por el presidente.

, brindando conexión a un internet accesible, rápido y confiable en todos los rincones del país”, indicó la entidad en un comunicado.

Asimismo, , así como un acuerdo de “Cielos abiertos” para incentivar los viajes aéreos entre ambos países.

, Christopher Landau, quien asistió a la toma de posesión de Paz.

Starlink es un proyecto de la compañía SpaceX, fundada en 2019 por Elon Musk. Esta iniciativa fue impulsada durante el mandato de Trump, aunque Musk ahora tiene una relación distante con el presidente estadounidense.

El servicio de Starlink brinda internet en regiones rurales y remotas con baja cobertura, el cual está disponible en casi 100 países.

El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso este sábado, luego de su investidura en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
El presidente constitucional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, pronuncia un discurso este sábado, luego de su investidura en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas

