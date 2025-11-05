El premier Ernesto Álvarez representará al presidente José Jerí en la ceremonia de transmisión de mando de Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia. Foto: GEC.
El premier Ernesto Álvarez representará al presidente José Jerí en la ceremonia de transmisión de mando de Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , partirá este viernes rumbo a Bolivia para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que de ese país el próximo 8 de noviembre en La Paz.

La autorización para el viaje del premier, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre, fue publicada en la Resolución Suprema 266-2025-PCM en el boletín de normas legales de El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Gobierno definirá en las próximas horas acciones sobre jefe del INPE tras difusión de audios

El documento oficial indica que la visita tiene como objetivo consolidar las relaciones bilaterales y reafirmar el compromiso del Perú de promover el diálogo político y la cooperación con Bolivia.

El recibió una invitación formal del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano dirigida al presidente José Jerí, quien delega la representación en Álvarez.

Premier Álvarez viajará a Bolivia este viernes para asistir a la toma de mando de Rodrigo Paz. Foto: Normas Legales.
Premier Álvarez viajará a Bolivia este viernes para asistir a la toma de mando de Rodrigo Paz. Foto: Normas Legales.

Durante su estancia, el premier sostendrá el 7 de noviembre una reunión de trabajo con representantes de la Embajada del Perú en La Paz.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa ratificar a mayoría de embajadores políticos, afirma premier Álvarez

El costo total del viaje asciende a 2 654 dólares, incluyendo pasajes y viáticos. En su ausencia, el despacho del premier quedará a cargo del ministro de Defensa, César Díaz Peche.

TE PUEDE INTERESAR

Premier advierte que las mafias reaccionarían con más violencia ante la presión del Estado
José Jerí afirma que aplicará una estrategia más contundente contra la delincuencia
Gobierno definirá en las próximas horas acciones sobre jefe del INPE tras difusión de audios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.