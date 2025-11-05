El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, partirá este viernes rumbo a Bolivia para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Rodrigo Paz, exsenador del Partido Demócrata Cristiano, asumirá oficialmente la presidencia de ese país el próximo 8 de noviembre en La Paz.
La autorización para el viaje del premier, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre, fue publicada en la Resolución Suprema 266-2025-PCM en el boletín de normas legales de El Peruano.
El documento oficial indica que la visita tiene como objetivo consolidar las relaciones bilaterales y reafirmar el compromiso del Perú de promover el diálogo político y la cooperación con Bolivia.
El gobierno peruano recibió una invitación formal del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano dirigida al presidente José Jerí, quien delega la representación en Álvarez.
Durante su estancia, el premier sostendrá el 7 de noviembre una reunión de trabajo con representantes de la Embajada del Perú en La Paz.
El costo total del viaje asciende a 2 654 dólares, incluyendo pasajes y viáticos. En su ausencia, el despacho del premier quedará a cargo del ministro de Defensa, César Díaz Peche.