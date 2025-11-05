El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, partirá este viernes rumbo a Bolivia para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Rodrigo Paz, exsenador del Partido Demócrata Cristiano, asumirá oficialmente la presidencia de ese país el próximo 8 de noviembre en La Paz.

La autorización para el viaje del premier, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre, fue publicada en la Resolución Suprema 266-2025-PCM en el boletín de normas legales de El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Gobierno definirá en las próximas horas acciones sobre jefe del INPE tras difusión de audios

El documento oficial indica que la visita tiene como objetivo consolidar las relaciones bilaterales y reafirmar el compromiso del Perú de promover el diálogo político y la cooperación con Bolivia.

El gobierno peruano recibió una invitación formal del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano dirigida al presidente José Jerí, quien delega la representación en Álvarez.

Premier Álvarez viajará a Bolivia este viernes para asistir a la toma de mando de Rodrigo Paz. Foto: Normas Legales.

Durante su estancia, el premier sostendrá el 7 de noviembre una reunión de trabajo con representantes de la Embajada del Perú en La Paz.

El costo total del viaje asciende a 2 654 dólares, incluyendo pasajes y viáticos. En su ausencia, el despacho del premier quedará a cargo del ministro de Defensa, César Díaz Peche.