El presidente José Jerí anunció que el Poder Ejecutivo redoblará la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en los lugares donde se haya detectado un mayor índice delictivo a fin de detener el avance de la delincuencia.

Esto se hará mediante la actualización de las medidas que rigen el estado de emergencia en Lima y Callao, y que se darán a conocer próximamente, señaló através de una nota de prensa de Presidencia de la República.

“Hemos dejado bien en claro que, con la actualización del estado de emergencia que se está haciendo y que incluye muchas de las medidas que los transportistas plantean como redoblar la presencia policial en las calles, vamos a tener un estado de emergencia más robusto”, expresó el jefe de estado tras reunirse con dirigentes de los transportistas en el Centro de Comando Temporal del distrito del Rímac.

El presidente Jerí aseguró que la renovada estrategia contra la criminalidad será mucho más contundente ya que se han identificado lugares que requieren una mayor presencia del Estado frente a los actos extorsivos que perjudican a los transportistas.

“Se trata de un contraataque contra la delincuencia. Tenemos algunos resultados que se irán transmitiendo gradualmente ya que queremos ser muy responsables al momento de anunciarlos”, comentó.

Pedido de facultades legislativas al Congreso

Asimismo, el mandatario solicitó que se evalúe de manera responsable el próximo pedido de facultades legislativas que presentará el Gobierno al Congreso de la República, ya que la situación demanda que se ejecuten acciones a corto plazo para devolverle la tranquilidad no solo al sector de transporte público sino también a la ciudadanía en general.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario para llegar a ideas más aterrizadas al momento de elaborar las leyes que daremos con las facultades que nos pueda delegar el Congreso. Estas abarcan el tema de seguridad, pero no es lo único, por eso vamos a necesitar el compromiso de todos para concientizar al Congreso y que entienda que las necesitamos. El paquete de medidas que estamos por aprobar se ha logrado gracias al diálogo constante ya que ha permitido recibir ideas clave”, declaró.

Por último, el presidente de la República, invocó a realizar una inspección de los problemas que se hayan podido detectar a nivel sectorial para disminuir las brechas que obstaculicen el desarrollo de las actividades económicas.

“Quiero que sepan que estamos articulando el esfuerzo de todo el Estado ya que hay muchas voluntades que están encaminadas a acabar con el tema de la delincuencia. Los transportistas se quedarán conformes en la medida que vayamos a cumplir con lo prometido y estamos yendo por esa ruta. Sabemos que hay mucho por mejorar”, puntualizó.

En la reunión con los transportistas también participaron el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa Villegas; el comandante general de la PNP, Oscar Arriola Delgado, entre otras autoridades.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Ejecutivo mantiene una política de diálogo abierto con todos los sectores del país. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Este es un gobierno que escucha y dialoga

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Ejecutivo mantiene una política de diálogo abierto con todos los sectores del país,tras reunirse con los gremios de transporte en la Plaza de Acho.

Álvarez subrayó que “esto es democracia, un gobierno que escucha”, al referirse a la reunión sostenida junto al presidente de la República, los ministros de Estado y los representantes de los transportistas.

"Hemos tenido una reunión con los representantes de las empresas de transporte urbano, así como con los conductores que arriesgan a diario su vida. (...) Los ministros han tomado nota de cada uno de los requerimientos del transporte“, precisó y consideró que el diálogo es la base de toda solución.

El jefe del Gabinete sostuvo que el Ejecutivo está comprometido con fortalecer la democracia mediante la escucha activa y la búsqueda de consensos. Además, afirmó que el encuentro con los gremios marca un punto de inflexión.

"Hoy hemos tenido un hito histórico en el Perú, en la democracia peruana. Estamos escuchando, concordando y cediendo con respecto tanto a los empresarios como a los conductores“, señaló.

Inseguridad ciudadana

Respecto a la inseguridad y el crimen organizado, Álvarez explicó que el combate contra la extorsión y el sicariato se basa en el uso de tecnología e inteligencia. Sobre ello, precisó que el proceso requiere tiempo para que las herramientas tecnológicas sean adquiridas y aplicadas correctamente.

Finalmente, el premier confirmó que continuarán las requisas en los penales y las acciones de control de comunicaciones ilícitas.