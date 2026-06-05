Kenji Fujimori, excongresista y hermano de lideresa de Fuerza Popular, reiteró que ahora hace patria "trabajando duro". Foto: Poder Judicial
Kenji Fujimori, excongresista y hermano de lideresa de Fuerza Popular, reiteró que ahora hace patria "trabajando duro". Foto: Poder Judicial
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Redacción Gestión
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A poco de la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio, Kenji Fujimori a cualquiera de los candidatos.

A través de un video en redes sociales, el excongresista reiteró que no está en política y no apoya a ningún aspirante.

“Después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura”, mencionó.

Kenji Fujimori continuó su mensaje aclarando que “quiere lo mejor para el Perú”, mas hoy “hace patria chambeando duro y parejo”.

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Keiko y Kenji, los hermanos Fujimori más activos en política. Foto: Archivo Correo
Keiko y Kenji, los hermanos Fujimori más activos en política. Foto: Archivo Correo

Antecedentes del vínculo entre los Fujimori

La relación entre Keiko y Kenji ha estado marcada por varios enfrentamientos públicos, especialmente durante el periodo parlamentario del menor de los hermanos Fujimori.

Por ejemplo, en la segunda vuelta del 2016, Kenji decidió no ir a votar, a pesar de que su hermana se disputaba la contienda con Pedro Pablo Kuczynski.

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Respecto al indulto a Alberto Fujimori, padre de ambos, Kenji fundó el frente congresal ‘Avengers’, con los que pudo lograr la gracia presidencial;

Además, según informes del momento, los ‘Mamanivideos’ fueron publicados en parte por Keiko Fujimori, lo que llevó a Kenji a tildarla de “actitudes delincuenciales”.

En los últimos años, específicamente durante el funeral del expresidente Alberto Fujimori, se pudo ver a los hermanos compartiendo el dolor de la partida de su progenitor.

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