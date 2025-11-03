El presidente José Jerí se reunió el pasado 29 de octubre con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. En es momento mediante sus redes sociales, la presidencia de la República dio a conocer que en este encuentro se coordinó acciones para fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país.

Sin embargo, el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez Miranda reveló mucho más sobre lo que se trat´en dicho encuentro.

Según coméntó, Jerí le pidió a Velarde que permenezca cinco años más en el BCRP.

“No solamente se trata de un respaldo del presidente si no esencialmente es un pedido que todos los peruanos le podriamos hacer: tiene usted (Velarde) que continuar el siguiente quinquenio porque todo su legado, todo su esfuerzo, todo su compromiso se puede ir al agua si es que abandona usted en este momento el BCRP”, señaló Álvarez en Panorama.

No obstante, el premier dijo que seguramente Velarde habrá agradecido el pedido pero señalado que ello queda en manos del siguiente gobierno.

“Hay que esperar la elección de los peruanos para ver qué eligen, el caos, la pobreza o seguir con una economía manejada de manera responsable y seria”, apuntó Álvarez.

Lo que informó la Presidencia

El 29 de octubre la Presidencia señaló que la reunión tuvo como objetivo fortalecer la confianza en el país como destino de inversión, según indicó.

“Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo”, indicó el jefe de Estado.

El presidente de la república, José Jerí Oré, junto con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, para reafirmar el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica

Jerí, en la reunión, indicó que antes de fin de año se implementarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal para cumplir con las metas fiscales, resaltando la responsabilidad con la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, el presidente de la República anunció que se trabajará una agenda en conjunto a la SUNAT para combatir la evasión, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad fiscal.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido”, concluyó.