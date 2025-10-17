José Jeri, nuevo presidente del Perú, juramentó a los integrantes de su primer gabinete ministerial el día de ayer por la tarde. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec.
Tras días de espera, el presidente José Jerí tomó juramento a su gabinete ministerial. El objetivo de este gobierno de transición será mantener la estabilidad del Perú hasta que culmine su mandato en 2026, tras las elecciones generales que se realizarán el próximo año.

