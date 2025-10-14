Todo indica que el abogado constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda se convertiría este martes en el nuevo presidente del Consejo de Ministros, por encargo del presidente de la República, José Jerí.

Su eventual designación se enmarca en medio del proceso de reestructuración del gabinete, tras la vacancia de Dina Boluarte.

En vísperas a esta noticia, Álvarez solicitó licencia en su militancia al Partido Popular Cristiano (PPC).

En una carta dirigida al presidente del PPC, Carlos Neuhaus, el exmagistrado comunicó su decisión de apartarse temporalmente del partido “a fin de asumir un rol protagónico en el gobierno provisional que aspira a obtener la estabilidad política necesaria, para asegurar una campaña y luego unas elecciones generales en un marco de institucionalidad y decencia”.

“El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado y, por el contrario, tratar de servir a mi patria”, expresó en la misiva.

Ernesto Álvarez ha sido presidente del Tribunal Constitucional.

Perfil profesional y académico

Ernesto Julio Álvarez Miranda nació en Lima el 21 de mayo de 1961. Es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde también ejerce como decano de la Facultad de Derecho desde 2014. Además, cursó estudios de especialización en Derecho Político en la Universidad de Navarra (España).

Durante su trayectoria, ha desempeñado diversos cargos académicos y de gestión universitaria: fue secretario de la Facultad de Derecho, coordinador del doctorado institucional y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la USMP. Es miembro del Colegio de Abogados de Lima y ha ejercido la docencia en temas de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derecho Político.

Entre 2007 y 2014, integró el Tribunal Constitucional, institución que presidió en 2012. En los últimos años, ha sido presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y columnista en medios de prensa nacionales.

Perfil político

Álvarez Miranda ha mantenido una militancia histórica en el Partido Popular Cristiano (PPC).

Su eventual nombramiento al frente del gabinete podría ser interpretado como una apuesta del Ejecutivo por reforzar el componente técnico, jurídico e institucional, en momentos en que el país atraviesa una coyuntura de incertidumbre política y demandas por estabilidad.