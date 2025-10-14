A pocas horas de la marcha convocada para este miércoles 15 de octubre, los principales gremios del transporte urbano e interprovincial anunciaron que no participarán de la movilización ni acatarán el paro nacional promovido por distintos colectivos sociales y ciudadanos.

La convocatoria, que ha circulado en redes sociales bajo la consigna de una “protesta nacional contra la inseguridad y la crisis económica”, no ha sido organizada exclusivamente por gremios del transporte, sino que incluye a agrupaciones regionales, movimientos juveniles como los autodenominados “Generación Z” y sectores civiles que llaman a marchar en rechazo al aumento de la delincuencia, el costo de vida y la corrupción política.

En este contexto, algunos dirigentes del transporte se reunieron recientemente con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno. Tras ese encuentro, varios gremios confirmaron que no se sumarán a la paralización.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANIT), explicó que el diálogo con el Ejecutivo permitió abrir canales de coordinación que los llevaron a descartar su participación.

“Debido a la reunión que hemos tenido con el presidente José Jerí, hemos acordado no paralizar este miércoles 15 de octubre”, señaló Valeriano.

Por su parte, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, representada por Héctor Vargas, confirmó su decisión de mantenerse al margen de la convocatoria.

“Hemos decidido no participar de esta manifestación”, indicó.

En tanto, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, sostuvo que su organización aún evalúa si se unirá o no a la protesta.

“Estamos evaluando si participar o no en el paro del 15 de octubre”, declaró.

Con estas posturas, la convocatoria pierde respaldo entre las principales asociaciones del transporte formal, aunque otros sectores de base, colectivos regionales y movimientos ciudadanos mantienen su llamado a movilizarse.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que el Gobierno continuará promoviendo el diálogo con los distintos gremios para evitar bloqueos y garantizar el orden público durante la jornada.