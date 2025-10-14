Durante la reunión convocada por el presidente José Jerí con alcaldes distritales de Lima, el alcalde metropolitano Renzo Reggiardo propuso declarar el país en estado de emergencia nacional como respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana.

“Queremos aportar con planteamientos que se puedan convertir en hechos concretos”, señaló Reggiardo, al advertir que la magnitud del problema requiere medidas drásticas e inmediatas.

Entre sus principales propuestas, el burgomaestre planteó que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el control de los penales, al sostener que desde estos centros se continúan organizando actividades delictivas.

Asimismo, pidió restringir el uso de motocicletas o motos lineales durante el periodo de emergencia, al considerar que estos vehículos son utilizados con frecuencia para cometer robos y otros delitos en la ciudad.

Reggiardo destacó que existen entre 50,000 y 60,000 serenos a nivel nacional, de los cuales alrededor de 15,000 están en Lima. Propuso que, con una capacitación adecuada, estos puedan asumir funciones de tránsito y patrullaje preventivo, permitiendo que la Policía Nacional se enfoque en labores especializadas contra la criminalidad.

“Los serenos pueden convertirse en un complemento eficaz en la lucha contra el delito”, afirmó.

En materia migratoria, el alcalde planteó que el penal de Lurigancho sea utilizado para albergar temporalmente a extranjeros indocumentados, mientras se define su situación conforme a ley.

Además, solicitó reactivar y ampliar el fondo de seguridad ciudadana para las municipalidades, recordando que el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado su incremento a S/ 600 millones.

Finalmente, Reggiardo expresó su respaldo institucional al Gobierno y saludó la convocatoria del presidente José Jerí.

“El éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos”, concluyó, ratificando la disposición de la Municipalidad de Lima a colaborar con las medidas que se definan frente a la crisis de seguridad.