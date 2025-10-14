Ya han transcurrido cuatro días desde desde que José Jerí juramentó como presidente de la República, luego de que se consumara la vacancia de Dina Boluarte. Desde entonces el nuevo mandatario aún no culmina la conformación del equipo ministerial. Además deslizó que se tomará su tiempo para no caer en el error.

“Soy prudente pero creativo y el equipo ministerial que se está conformando va en esa línea de la proactividad. No quiero un gabinete que esté sentado en el escritorio tiene que ser un gabinete que esté justamente allí atendiendo situaciones y planteando nuevas ideas, qué es lo que se quiere en este momento para nuestro país”, expresó.

En esa línea, dijo que por ello “es que nos estamos tomando la pausa”, tras señalar “cuando quieren meterte la presión es por algo que tal vez no están recibiendo o muy por el contrario que quiere que se caiga en el error”.

“Al menos los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente, prudente y muy cauto”, expresó el mandatario durante una reunión con gobernadores regionales en Palacio de Gobierno.

El mandatario definió a su Gobierno como “de transición y de reconciliación”, que tiene limitaciones y debe centrarse en resolver lo urgente que es ”la delincuencia".

“Le hemos declarado la guerra a la delincuencia, sí tal cual. Tenemos que defender a nuestros ciudadanos y eso es lo que vamos a hacer”, subrayó.

Añadió que se reunirá con las autoridades regionales el 21 de octubre, junto a “todo su gabinete”, en una cita técnica.

Las manifestaciones del 15 de octubre

El jefe de Estado se refirió también a la manifestación ciudadana convocada para este miércoles 15 de octubre. Al respecto, dijo que se trata de una expresión que recoge disconformidades que se han ido acumulando con el tiempo.

“Es una realidad que no podemos tapar, pero lo cierto es que debe prevalecer la institucionalidad democrática, la Constitución, sus procedimientos”, expresó.

José Jerí Foto: Presidencia

Acuerdo Nacional

José Jerí informó que el Acuerdo Nacional se reunirá este lunes a las 10.00 horas y uno de los puntos para ser tratados en esta instancia es la lucha contra la delincuencia de forma efectiva, el proceso de las próximas elecciones generales y las medidas que son necesarias para mejorar y reactivar la economía.

“Son los tres principales temas que son los más urgentes, no los únicos. Las medidas que ustedes (gobernadores) nos han planteado, que recogen en buena cuenta la preocupación que tienen en sus regiones, de las inversiones que están en curso, serán materia justamente de ese espacio técnico”, aseguró.