José Jerí asumió la presidencia de la República del Perú, esta madrugada, tras la vacancia de Dina Boluarte. En su primer mensaje sostuvo que garantizaría un proceso electoral transparente, limpio y ordenado.

“Por mi país, por todos los peruanos, ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento, hasta el 26 de julio del 2026. Defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República”, juró el nuevo mandatario.

Tras ello, dio un discurso donde reconoció la crisis política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por lo que ofreció una disculpa por errores pasados ​​y prometiendo establecer las bases de un país más justo y unido.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte y José Jerí asume presidencia

“Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional, para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y en el tenemos que construir juntos acuerdos mínimos”, mencionó.

“El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin, gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas (…) Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer”, añadió.

El presidente indicó que la inseguridad ciudadana es el principal problema actual, por lo que señaló la necesidad de sumar el compromiso de todas las instituciones del Estado para superarla. Además, dijo asumir el deber de garantizar la transparencia y neutralidad en el próximo proceso electoral, asegurando que la voluntad de cambio y estabilidad será central durante su gestión.

LEA TAMBIÉN: Congreso impulsará creación de grupo de élite contra la extorsión al transporte público

“El principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son, el día de hoy, nuestros enemigos. Y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia”, acotó.

“El compromiso de hacer las cosas de una manera distinta, con voluntad para cambiar las cosas, está. Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Y que Dios guíe, no solamente mis decisiones, sino nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país”, expresó.

Añadió que “diferencias seguirá habiendo. Inevitable. Pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar entre todos los poderes, aquellos que sean los que pasen a la historia y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el Perú que debemos ser de nuestros sueños, de los sueños de nuestros padres, abuelos, hijos, de la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios y cambios es lo que le vamos a dar a nuestro país. Muchas gracias y ¡que viva el Perú!”, finalizó.