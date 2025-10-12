El lunes 13 de octubre es la fecha límite para que altos funcionarios como ministros, gobernadores y alcaldes renuncien si desean postular a sus cargos si aspiran en participar en las elecciones generales de abril de 2026.

Debido a los rumores de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga planea postular a la presidencia en estos comicios y, por lo tanto, tendría que renunciar a la Municipalidad de Lima; el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, se pronunció respecto ante esta posibilidad.

“Esos son temas que ya se ha hablado mucho. Nosotros somos un ejército, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo. Las personas que me acompañan desde el principio y quien habla soy parte de una administración y no me puedo inmiscuir en un espacio que no me corresponde”, declaró a la prensa.

A su vez, Reggiardo, mencionó que se encuentra cumpliendo una función específica en la Municipalidad de Lima y que apoyará al alcalde en cualquier decisión que tome respecto a su futuro político.

“Las decisiones que tome nuestro alcalde, nosotros estaremos siempre ahí a su lado, sea lo que él tenga que decidir“, puntualizó.

¿López Aliaga se ha referido al tema?

Por su parte, Rafael López Aliaga evitó confirmar si postulará a la presidencia y señaló que anunciará su decisión en el plazo fijado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“En este caso también hay que ver todos los riesgos que uno tiene que tomar, porque son cinco años más. Hay que meditar bonito, porque los riesgos que uno asume, en este caso, son muy altos. Yo tengo conversaciones pendientes todavía para evitar esos riesgos. Pero hay un plazo, para qué voy a forzar”, dijo López Aliaga en una entrevista el 29 de septiembre en el dominical Panorama.

En esa ocasión, el alcalde enfatizó que decidirá en el último momento, permitido por la ley, debido a que la situación política cambia día a día en el país.

Por lo tanto, precisó que la decisión que tome serpa cuidando su futuro personal y profesional.