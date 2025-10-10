Construida entre 1880 y 1890, la Quinta Heeren es considerada una de las joyas arquitectónicas más singulares del país. Foto: MML.
Construida entre 1880 y 1890, la Quinta Heeren es considerada una de las joyas arquitectónicas más singulares del país. Foto: MML.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , oficializó la adquisición de la , a través del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico (Prolima), con el fin de iniciar su restauración integral y puesta en valor.

“Hoy acabamos de hacer realidad uno de los sueños de Lucho Castañeda, como es asumir la posesión de la Quinta Heeren, este proyecto nos ha costado mucho, pero con esta compra estamos poniendo en marcha el proceso de darle valor porque aquí riqueza cultural e historia”, destacó el burgomaestre durante el anuncio.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga se mostró dispuesto a participar como testigo en juicio oral contra Villarán

Construida entre 1880 y 1890 por el ingeniero alemán Óscar Heeren, la quinta es considerada una de las joyas arquitectónicas más singulares del país, por su estilo que combina influencias europeas y orientales. En sus pabellones y jardines se desarrolló buena parte de la vida diplomática y social de Lima de inicios del siglo XX, llegando a albergar las embajadas de Francia y Japón.

Rafael López Aliaga encabezó el anuncio de la adquisición de la Quinta Heeren, que será restaurada para devolverle su valor histórico y cultural a Barrios Altos. Foto: MML.
Rafael López Aliaga encabezó el anuncio de la adquisición de la Quinta Heeren, que será restaurada para devolverle su valor histórico y cultural a Barrios Altos. Foto: MML.

Declarada Monumento Histórico en 1972 e incluida dentro de la Zona Monumental de Lima, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, la Quinta Heeren atraviesa hoy un severo deterioro estructural. La intervención municipal buscará garantizar su conservación y reintegración al tejido urbano.

El proyecto contempla la restauración de los 13 bloques de inmuebles, la recuperación del parque histórico y sus áreas verdes, la construcción de una nueva edificación para uso vecinal y cultural, además de la implementación de un plan de gestión cultural participativo junto a los vecinos de Barrios Altos.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía pedirá que Rafael López Aliaga declare como testigo en juicio oral contra Villarán

La iniciativa apunta a que la Quinta Heeren vuelva a convertirse en un espacio de encuentro ciudadano, con más de dos hectáreas de áreas verdes, consolidándose como un nuevo pulmón urbano en el corazón de Barrios Altos y un referente del renacer patrimonial de Lima.

Con esta adquisición, la avanza en su plan de recuperación integral del Centro Histórico, articulando la puesta en valor del patrimonio con los proyectos de peatonalización del Damero de Pizarro, ya ejecutados, y con futuras intervenciones en plaza Italia y el Antiguo Hospital Real de San Andrés. Todo ello busca integrar a Barrios Altos a los circuitos turísticos tradicionales y fortalecer una ruta patrimonial cada vez más atractiva.

TE PUEDE INTERESAR

Policía detiene a sujeto armado en actividad de Rafael López Aliaga en VMT
Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Dina Boluarte
José Jerí Oré: el perfil del nuevo presidente del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.