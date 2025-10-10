La Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quien recientemente fue vacada del cargo de presidenta de la República por el Congreso, en medio de una crisis política y cuestionamientos a su gestión.

La exmandataria es investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Según informó el Ministerio Público a través de un comunicado oficial, la investigación está relacionada con presuntas gestiones irregulares que Boluarte habría realizado cuando ocupaba la jefatura del Estado, al interesarse en la designación de funcionarios en EsSalud y en la concreción del pago de beneficios sociales para un allegado del médico que le habría practicado cirugías estéticas.

Estos hechos configurarían un presunto aprovechamiento indebido de su posición como autoridad.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Dina Ercilia Boluarte Zegarra por 18 y 36 meses, en investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/8vaAlsgrZ5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2025

A la par, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) solicitó 36 meses adicionales de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, en el marco de una segunda investigación, esta vez por el presunto delito de lavado de activos, también en agravio del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso se vincula con la recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, fondos que habrían provenido de la organización criminal “Los dinámicos del centro”.

La solicitud se produce apenas un día después de que el Congreso de la República aprobara la vacancia presidencial de Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, tras un intenso debate en el que se cuestionó su presunto involucramiento en actos de corrupción y el uso indebido de su cargo, así como su inacción frente a la inseguridad ciudadana.

La decisión del Parlamento dio paso a la asunción del presidente del Congreso, José Jerí Oré, como nuevo jefe de Estado, en aplicación del mecanismo de sucesión constitucional.

Con este pedido, el Ministerio Público busca asegurar la presencia de la exmandataria en el país mientras se desarrollan las investigaciones preliminares.