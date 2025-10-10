El jueves 10 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ello tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo jefe de Estado

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.441. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.426 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 8.89% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN: José Jerí llega a Palacio de Gobierno en su primer día como presidente del Perú

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.430 y se vende a S/ 3.460, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.443 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales divisas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el jueves, en una jornada en la que el peso argentino subió tras el apoyo de Estados Unidos al país.

Estados Unidos compró pesos y finalizó un marco de acuerdo para un intercambio de monedas por US$ 20,000 millones con el Banco Central de Argentina, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tras el anuncio la bolsa de Buenos Aires afirmó su tendencia alcista para dispararse 5.8% en su índice líder S&P Merval y concluir la semana con una mejora del 6.7%. El viernes, los mercados argentinos estarán cerrados por un feriado.