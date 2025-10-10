Esta madrugada, el pleno del Congreso aprobó por 122 votos a favor las cuatro mociones de orden del día que se presentaron para declarar la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra en el cargo de presidente de la República, por permanente incapacidad moral.
La medida fue oficializada esta mañana mediante Resolución 001-2025-2026-CR, publicada en la separata de Normas Legales del Diario El Peruano.
En el primer artículo de la norma se declara la incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Boluarte. En el segundo artículo se declara la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en la Constitución Política del Perú.
La resolución legislativa lleva la firma de José Jerí Oré, como presidente del Congreso y de Fernando Rospigliosi, como vicepresidente del Congreso.