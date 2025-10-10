Esta madrugada, el pleno del Congreso aprobó por 122 votos a favor las cuatro mociones de orden del día que se presentaron para declarar la vacancia de Dina Ercilia Boluarte Zegarra en el cargo de presidente de la República, por permanente incapacidad moral.

La medida fue oficializada esta mañana mediante Resolución 001-2025-2026-CR, publicada en la separata de Normas Legales del Diario El Peruano.

En el primer artículo de la norma se declara la incapacidad moral permanente de la presidenta Dina Boluarte. En el segundo artículo se declara la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en la Constitución Política del Perú.

La resolución legislativa lleva la firma de José Jerí Oré, como presidente del Congreso y de Fernando Rospigliosi, como vicepresidente del Congreso.

La presidenta Boluarte no asistió al hemiciclo para ejercer su defensa, pese a haber sido convocada, hecho que fue interpretado por varios legisladores como una muestra de falta de respeto al Parlamento. (Foto: Difusión)

El Pleno del Congreso de la República declaró la vacancia de la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tras aprobar, con 122 votos a favor, las cuatro mociones presentadas por diversas bancadas parlamentarias. (Foto: Difusión)

Tras aprobarse la vacancia presidencial, Dina Boluarte brinda su mensaje a la nación acompañada de los integrantes de su gabinete ministerial. (Foto: Captura TV Perú)

Un grupo de estudiantes y colectivos protesta frente a la embajada de Ecuador ante la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte solicite asilo en ese país. (Foto: Mario Zapata | GEC)

José Jerí asumió la presidencia de la República del Perú, esta madrugada, tras la vacancia de Dina Boluarte. En su primer mensaje sostuvo que garantizaría un proceso electoral transparente, limpio y ordenado. (Foto: GEC)

Tras la juramentación, José Jerí dio un discurso donde reconoció la crisis política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por lo que ofreció una disculpa por errores pasados ​​y prometiendo establecer las bases de un país más justo y unido. (Foto: GEC)

Así fue la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno. (Foto: GEC)

El presidente de la República, José Jerí Oré, llegó esta mañana a Palacio de Gobierno, donde recibió los honores militares del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. (Foto: Andina)