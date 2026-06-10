EsSalud. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó a Jaime Moreno Eustaquio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante la r, publicada hoy en el Diario El Peruano.

El dispositivo legal dispone la designación de Moreno Eustaquio como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, función que conlleva el desempeño del cargo de presidente ejecutivo de la institución.

La decisión se sustenta en lo establecido por la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, que señala que el Consejo Directivo es el órgano encargado de establecer la política institucional y supervisar su aplicación.

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Concluyen designación de Luis Rosales Pereda

En otra norma publicada en la misma edición del Diario El Peruano, el Ejecutivo dio por concluida la designación de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Mediante la , se establece el término de sus funciones por la causal de pérdida de la confianza de la autoridad proponente, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Creación de EsSalud.

Rosales Pereda había sido designado en el cargo a través de la Resolución Suprema N° 006-2026-TR. La norma señala que la vacancia de un miembro del Consejo Directivo puede producirse, entre otras razones, por la pérdida de confianza de la autoridad que propuso su nombramiento.

Ambas resoluciones están refrendadas por el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González.

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