El miércoles de la semana pasada fue voceado como el undécimo presidente ejecutivo de Essalud en lo que va del actual periodo presidencial –que culminará el 28 de julio–. Se trataría de Juan Vidal, quien se apresuró a negar vínculos con Alianza para el Progreso (APP), pues el 2021 fue candidato al Congreso por dicho partido, dirigido por César Acuña, aduciendo que fue invitado. Es que investigaciones periodísticas han hallado un supuesto copamiento en Essalud de parte de APP, en altos cargos y puestos administrativos, así que cada nuevo presidente ejecutivo de la entidad ha tenido que negar cualquier lazo con ese partido. También lo hizo Luis Rosales, quien no ha durado ni tres meses (había asumido el 12 de marzo). No renunció sino que fue despedido, por la causal de “pérdida de confianza”.

Essalud está adscrito al Ministerio de Trabajo y su presidente ejecutivo es designado por el titular de dicho portafolio, pero a juzgar por la alta rotación en los últimos cinco años, se habría dejado de priorizar méritos profesionales y se habría optado por convertir el cargo en un “cupo” ofrecido por el Gobierno de turno –han sido cuatro– a un partido con capacidad de definir la permanencia de presidentes de la República. Si bien APP ya no tendrá representación en el próximo Congreso, está por verse si otros, como Fuerza Popular, podrán abstenerse de interferir en Essalud y no replicar la prepotente actitud de Alejandro Aguinaga.

El detonante de la salida de Rosales fue un presunto esquema de corrupción relacionado con contrataciones y adjudicación de servicios por alrededor de S/ 1,800 millones. Dos días antes de su remoción, la Fiscalía realizó diligencias “urgentes” en la sede central de Essalud y recopiló información que permita determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Pero Rosales también enfrentó los cuestionamientos de rigor, entre ellos, el desabastecimiento de medicinas vitales para el cáncer y enfermedades crónicas como la diabetes.

El semanario de ComexPerú, publicó el sábado un artículo con cifras que revelan el deterioro en la gestión de Essalud: entre diciembre del 2023 y octubre del 2025, registró una pérdida de 3,988 camas y apenas destina el 8% de su presupuesto para equipar y operar el primer nivel de atención. Como consecuencia, el tiempo de espera promedio para obtener una cita pasó de 10.4 días el 2019, a 26.9 días el 2024. El gremio sostiene que los problemas de Essalud no responden a falta de recursos, sino a deficiencias en su gestión. Basta de usarlo como herramienta política.