Un nuevo proceso electoral se realizó y el 28 de julio, con la juramentación del nuevo gabinete y la designación del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el país enfrentará retos económicos que marcarán el rumbo del próximo quinquenio.

En los últimos cinco gobiernos electos, cada inicio de mandato vino acompañado de un cambio en la cartera económica. El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) heredará agendas pendientes: impulsar crecimiento sostenible y atender urgencias sociales sin descuidar la confianza de los mercados, en un contexto interno y global complejo que exigirá decisiones rápidas y una comunicación clara hacia el sector privado y la ciudadanía.

Ministro de Economía y Finanzas Tiempo en el cargo Presidente de turno Razones de la salida Pedro Pablo Kuczynski Godard (2001) Alejandro Toledo Manrique 11 meses Dejó el MEF porque el el presidente Toledo hizo una recomposición del gabinete para conformar un equipo “más político”, en reemplazo de un gabinete percibido como técnico. Luis Carranza Ugarte (2006) Alan García Pérez 1 año y 11 aprox. Fue el único titular del MEF, en el periodo de análisis, que dejó el cargo en un contexto de crecimiento económico sostenido y sin una crisis política o económica evidente detrás de su salida. Luis Miguel Castilla Rubio (2011) Ollanta Moisés Humala Tasso 3 años y 1 meses aprox. Su salida del MEF respondió a motivos personales. Castilla defendió una estrategia de aumentar el peso de la inversión pública dentro del presupuesto, entre otras reformas. Alfredo Thorne Vetter (2016) Pedro Pablo Kuczynski Godard 11 meses aprox. Renunció tras la polémica por el caso del aeropuerto de Chinchero. La oposición interpretó que Thorne presionaba a la Contraloría por una adenda. Pedro Francke Ballvé (2021) Pedro Castillo Terrones 6 meses aprox. Su salida se debió a discrepancias políticas internas. Dijo que Castillo no dedicaba suficiente tiempo a despachar con sus ministros.

El perfil que debe tener el titular del MEF

Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, comentó a Gestión que el perfil del ministro de Economía tiene que ser integral para que funcione adecuadamente. “Tiene que conocer aspectos económicos, aspectos de gestión pública, saber rodearse de un equipo que maneje bien estos temas, tener una buena vinculación política con los otros ministros, con los poderes del Estado y con los niveles de gobiernos subnacionales, pero también poder tender puentes y generarle confianza al sector privado”.

“Tiene una Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, tiene adscrito a Proinversión. Entonces, ese acercamiento, esa capacidad de escucha y de diálogo con el sector privado es también muy importante”, agregó.

Precisó que entre las múltiples tareas del MEF están el revisar la política económica, manejo hacendario y tener un rol muy fuerte en gestión pública.

“El MEF tiene la rectoría a través de sus decisiones generales y múltiples sistemas administrativos y sistemas funcionales, que se aplican a los tres niveles de gobierno”, detalló.

Gaviño explicó que depende de que esos sistemas funcionen adecuadamente, tanto cada uno de ellos de forma individual como articuladamente. “¿A qué me refiero? Al presupuesto público, a las reglas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, de la inversión pública, del abastecimiento que incluye a las contrataciones públicas, de las asociaciones público-privadas, que es un sistema funcional, también a las normas del endeudamiento, de la contabilidad, de la tesorería".

El Ministerio de Economía y Finanzas también forma parte de los consejos directivos de CEPLAN y de SERVIR, de manera que también tiene presencia en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos.

“La persona que asuma ese liderazgo también tiene que ser conocedor de aspectos de gestión pública e ir acompañado de un equipo que se maneje solventemente tanto en materia económica como en materia de gestión pública. Y ahí es muy importante nuevamente esta visión integral de todas las múltiples tareas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas”, resaltó la docente especialista en Gestión Pública.

Y es que, el Ministerio de Economía y Finanzas es transversal a todos los sectores del Gobierno Nacional, así como a todas las materias funcionales en general del Estado.

En ese sentido, Gaviño mencionó que es necesario este rol del MEF para ayudar a programar adecuadamente, dentro de las normas de los sistemas administrativos, las actividades, los productos que se van a realizar, para ayudar a medirlos adecuadamente.

“Ahí están los programas presupuestales, la revisión y la calidad de gasto. Entonces, el tema de la medición de impactos también es muy importante; el acompañamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Su rol es clave en general, pero no descuidemos y no dejemos de mencionar que el MEF también tiene un rol importante de comunicación y de buscar sinergias con el sector privado”, refirió.

Continuidad en la cartera

El ministro con más tiempo en el cargo fue Luis Miguel Castillo, con poco más de tres años. “La continuidad en los altos mandos permite que la tecnocracia se sienta respaldada”

“Luis Miguel Castilla, antes de ser ministro con Ollanta Humala, había sido viceministro en el gobierno de Alan 2. Entonces, hubo continuidad. Una vez que se fue Castilla, su ministro fue Alonso Segura, que había sido su jefe de gabinete. Entonces, la gestión García y la gestión Ollanta supo mantener los cuadros técnicos a pesar de los cambios de ministros que tuvimos de una gestión a otra, de manera que la tecnocracia pudo continuar generando aportes”, indicó.

Asimismo, dijo que la continuidad permite tener los espacios para revisión de procesos para implementar cambios y mejoras estructurales que necesitan.

“Algo adicional, que creo que es sumamente clave es vincular o acercar más, buscar generar fuentes y prestar mucho más atención a las recomendaciones del Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal se generó justamente como propuesta de Alonso Segura cuando el ministro era Luis Miguel Castilla, y la idea era mantener su autonomía, pero que se respete, que no volvamos a tener escenarios donde, como ocurrió con Carlos Oliva, que por una opinión crítica fue apartado, no se renovó su continuidad”, sostuvo.

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La continuidad en la cartera de Economía y Finanzas permite tener los espacios para revisión de procesos para implementar cambios y mejoras estructurales que necesitan. (Foto: GEC)

Las tareas del Ministro de Economía y Finanzas

La docente de la UP, Karla Gaviño, dijo que para la cartera del gobierno entrante necesitará fuertes mecanismos, estrategias de acompañamiento a todas las gestiones entrantes, sobre todo donde hay grandes carteras de infraestructura, inclusive también donde hay temas que tengan que ver con recaudación tributaria.

“Creo que ahí va a ser importante el acompañamiento de Economía y Finanzas a todas estas gestiones entrantes”, sostuvo.

Subrayó que hay un tema que el MEF no se puede descuidar: la vinculación con algunas carteras estratégicas que están generando más paralización de obra, “como la Autoridad Nacional de Infraestructura”.

En esa línea, señaló que el MEF ha implementado una serie de cambios que se tendrán que revisar si se mantienen.

“No hemos escuchado hasta ahora en el debate algo de eso; nos han hablado de proyectos aislados, pero no se ha abordado el PNIC como tal. ¿Va a continuar o no siendo una política pública?. En materia de contrataciones públicas, siguen habiendo cambios, siguen habiendo anunciadas modificaciones a las bases estándar que saca la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Estos son aspectos que tienen que clarificarse pronto, porque estas normas de contrataciones públicas están vigentes desde el 2024, otras desde el 2025, han tenido modificaciones", cuestionó.

Por su parte, Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de UPC, dijo que las decisiones del MEF condicionan las decisiones de los peruanos en múltiples aspectos.

“Sus funciones condicionan la inversión pública y privada que condicionan la prestación de servicios públicos, además de regir la distribución de recursos en las regiones relacionados con canon, política de descentralización, entre otros, también la política salarial de empleados públicos (maestros, médicos, funcionarios públicos), la gestión de los impuestos, las restricciones al comercio y normas aduaneras”, detalló.

Los desafíos que va a encontrar el nuevo titular del MEF están relacionados con el déficit fiscal, para volver el equilibrio fiscal o a la meta de equilibrio fiscal. “Segundo, mantener los incentivos claros para que la inversión privada que ha tenido una recuperación importante a fines del año pasado y principios de este, siga creciendo y siga fortaleciéndose. Y sobre todo un tema de mucha transparencia y objetivos de eficiencia claros al momento de asignar los recursos del presupuesto que son escasos y las necesidades son cada vez mayores”, puntualizó.