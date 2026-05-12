El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, reconoció que es compromiso del Gobierno garantizar el presupuesto para la entrega de becas educativas, aunque sostuvo que algunas “no tienen buen destino”.
“Hay becas y becas. Saben (en el Minedu) que hay becas que tienen buen destino y otras que no; es parte de la exigencia”, mencionó a RPP.
Acuña adelantó que “no tiene sentido que estemos pagando becas a alumnos que de repente no podrán desarrollarlas en el país o que no vuelvan”.
Así, consideró que no van a continuar “generando un capital de trabajo para que se vaya fuera del país y no regrese”.
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Cabe recordar que el presidente José María Balcázar adelantó que pedirá un crédito suplementario para financiar becas en el extranjero —así como otros temas relacionados con infraestructura y servicios— y también puntualizó que se entregará con la condición de que los becarios regresen al Perú a aplicar lo aprendido afuera.
Otro tema a abordar con el presupuesto será la lucha contra la inseguridad ciudadana, según el funcionario, para atender las necesidades de compra de “cámaras, vehículos y lo que se requiera”.
Preservar el orden fiscal
Dicho crédito suplementario, según el ministro Acuña, se requerirá a fin de mes ante el Pleno del Congreso de la República.
El titular del MEF reconoció que no hay aún un monto exacto, pero estaría oscilando por los S/ 7,000 millones, aunque igual este tramo quedaría corto dado que los pedidos ascienden a S/ 11,000 millones.
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“No hemos cerrado cifras (...) sería menos de S/ 7 mil millones”, dijo.
Asimismo, Rodolfo Acuña aclaró que el gobierno entrante ya tiene el espacio fiscal “bastante reducido” de 1.4% del PBI para el 2027.
“En la medida en que la recaudación no mejore y los gastos no se ordenen, va a ser bien complicado (...) No hemos cambiado las reglas fiscales, no nos corresponde hacerlo”, puntualizó.