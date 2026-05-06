El Gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que vienen elaborando un nuevo crédito suplementario para el impulso de obras públicas que presenten avances significativos, pero se hayan frenado por presupuesto. Aún no se dieron luces sobre el monto que bordeará.

“El Ejecutivo viene trabajando en la formulación de un crédito suplementario que será presentado al Congreso de la República, en el cual se evaluará la inclusión de inversión públicas en ejecución, principalmente aquellas orientadas al cierre de brechas y próximas a culminarse, a fin de que puedan convertirse en mejores servicios e infraestructura para la ciudadanía”, indicaron.

Como se recuerda, a inicios de marzo en entrevista con Gestión, la otrora titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y también exjefa del MEF, Denisse Miralles, indicó que le presentó al actual mandatario, José María Balcázar, la necesidad de gestionar un crédito suplementario que atienda, en parte, la problemática de más de 12,000 proyectos públicos de inversión paralizados por falta de financiamiento, cuyo cálculo supera los S/ 20,000 millones.

En su reciente comunicado y con foco en la fuente de financiamiento, el MEF subrayó que la transferencia de recursos dependerá de “la disponibilidad de recursos y el marco de responsabilidad fiscal”.

Esto, en un contexto donde, recientemente, alertaron sobre el grave deterioro de las finanzas públicas por leyes adversas impulsadas por el Gobierno y validadas por el Ejecutivo. Estas, enfocadas principalmente en aumento del gasto para planillas en el Estado.

“La eventual asignación de recursos estará sujeta a criterios técnicos vinculados al nivel de avance físico y financiero de las inversiones, la capacidad de gasto y ejecución de las entidades de los tres niveles de gobierno”, complementaron.

LEA TAMBIÉN: Consejo Fiscal advierte de falta de dinero en el Estado para promesas de candidatos presidenciales

Desde el ministerio también recalcaron que “se considerarán prioritariamente aquellas intervenciones que registren un adecuado ritmo de ejecución, cuenten con condiciones para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y permitan generar resultados concretos en beneficios de la población”.

En la comunicación publicada este miércoles 6 de mayo, su brayaron su “firme compromiso con la sostenibilidad fiscal y con una gestión responsable de los recursos públicos , orientada a garantizar la continuidad de proyectos estratégicos y la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía”.

Rodolfo Acuña Namihas es el actual ministro de Economía y Finanzas. | Foto: Presidencia.

En la entrevista con este diario, Miralles había precisado que la disponibilidad de recursos dependería de los ingresos extraordinarios recaudados por la Sunat , a partir de los altos precios de los metales.

Entonces, estimó que, hacia fines de marzo, debía conocerse el monto del crédito suplementario. Sin embargo, dimitió apenas tres semanas después de asumir el cargo, el 17 de marzo, a un día de presentarse en el Congreso para obtener su voto de confianza.

“El monto está por cerrarse, es difícil decirlo ahora. Pero no va a poder ser la demanda glamorosa de los más de S/ 20,000 millones. Lo que le hemos pedido al MEF es que hacia la tercera semana de marzo podamos tener el estimado”, declaró a este diario el 10 de marzo.