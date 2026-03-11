Como titular de la PCM, Miralles evalúa un crédito suplementario para destrabar decenas de obras públicas. La nueva carretera está en este paquete.| Andina
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, mantiene el optimismo en obtener el voto de confianza del Congreso de la República la próxima semana y, en entrevista con Gestión, apunta cuáles serían los principales ejes hasta el cambio de Gobierno en julio. La Nueva Carrera Central, Petroperú y un crédito suplementario están en el radar.

