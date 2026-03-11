-Gestión identificó que el ahora presidente José María Balcázar, cuando era congresista, impulsó como coautor un proyecto de ley para derogar la reestructuración de Petroperú. ¿Cómo logró que cambie su posición?

Dos días después de que asume, me cita como ministra de Economía y me manifiesta su intención de que me mantenga en la cartera. Le dije que estaba encantada de servir a mi país, desde donde me toque y le expliqué cuáles eran mis puntos, digamos, claves...

-Sus “no negociables”...

Claro, sabiendo, además, que era coautor de estas propuestas, le dije que había unos temas que me preocupaban y este fue el primero. Le expliqué que este decreto no era un tema ideológico, sino totalmente técnico, con sustento y que, si no se hacía, perdíamos todos. Me entendió y dijo que fue coautor porque tenían información preliminar más motivada por la oposición a una privatización. Pero, tras explicarle [dijo que] iba a apoyarlo .

-¿Qué otros temas fueron “no negociables”?

Otro tema que hablamos fue la problemática de la continuidad de proyectos de inversión: los más de 12,000 proyectos por más de S/ 20,000 millones que están pendiente asignarse para que se terminen. Ahí abordamos que se necesita sacar un crédito suplementario, pero no para nuevos proyectos . Le expliqué y me apoyó totalmente. Los ministerios, por ejemplo, están ya reasignando dentro de su cartera para los proyectos con avances.

-El crédito suplementario está condicionado, según señaló, a ingresos extraordinarios por recaudación. ¿Cuál sería el mínimo que se tiene en el radar?

El MEF debe establecer criterios de prioridad porque nunca alcanza para todo: los que tienen mayor avance, sectores estratégicos, entre otros. El monto está por cerrarse, es difícil decirlo ahora. Pero no va a poder ser la demanda glamorosa de los más de S/ 20,000 millones .

Lo que le hemos pedido al MEF es que hacia la tercera semana de marzo podamos tener el estimado. Nos hemos comprometidos con alcaldes y gobernadoras que hacia la primera semana de abril deberíamos estar remitiendo al Congreso el proyecto de ley respectivo .

-¿La demanda de recursos desde la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) está contemplada en el crédito?

Es parte del problema [de proyectos paralizados]. La ANIN tiene proyectos muy importantes, estratégicos, que debió privilegiar al inicio de su mandato. Lo que ha pasado es que cuando se les ha dado recursos, además con la modalidad de G2G, se ha dado un incremento descontrolado.

El problema no es que el Estado no le esté asignando lo suficiente, sino la falta de incentivos para controlar los incrementos de los estudios. Así, para que salga el crédito, deben darse estos ingresos extraordinarios.

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, en entrevista con Gestión. | Foto: PCM

Nueva Carretera Central con “avances”

-Sobre la Nueva Carretera Central, ¿cuál es la solución integral? Se anunció la inyección de S/ 600 millones...

Esta carretera es un proyecto muy importante para el país. El tema es que su planteamiento original que considero no es el adecuado. De entrada, ningún proyecto de esa magnitud se ha financiado como obra pública: comenzó con una viabilidad de S/ 12,000 millones, un monto alto, y las estimaciones ahora ya están en S/ 30,000 millones, y aún no comienza a construirse.

Entonces, la solución inicial es que hay un tramo, el único que está listo para iniciar obras, que el presidente [Balcázar] se ha comprometido a iniciarlo dentro de su gestión , antes de julio.

-Hablamos del túnel Pariachi...

Sí. Este proyecto tiene un presupuesto asignado de S/ 200 millones, pero para su ejecución se necesita de S/ 600 millones este año. Ante la preocupación [del diferencial de S/ 400 millones], nos sentamos con el MTC y el MEF y vimos [de cubrirlo] dentro de la proyección del crédito suplementario. Hemos hecho comprender a las autoridades de la macrorregión centro que no hay proyecto de esa magnitud que se financie solo con recursos públicos . Ellos lo entendieron.

-¿Qué opciones se manejan para el financiamiento integral?

Entre dos o tres semanas revisaremos las propuestas que haya. Pero ya es algo aceptado que no va a ser financiado con recursos públicos. Ellos [los gobernadores] nos han traído un esquema que propone, incluso, la creación de una contribución adicional, que se podría cargar a los recibos [de agua y luz] de las zonas donde, principalmente, va a desarrollarse la infraestructura. Esta es una modalidad que se suele usar para construcción y existe dentro de nuestro marco normativo.

Confío que en máximo tres semanas tengamos ya una solución conjunta que se pueda anunciar, no solo del financiamiento para este año, sino la solución integral que garantice que este importante proyecto se haga.

Impacto económico de la coyuntura

-¿Se tiene un análisis preliminar del costo de la emergencia energética sobre marzo, que se suma al impacto del fenómeno de El Niño y al incremento del precio del petróleo?

En las proyecciones de crecimiento del primer trimestre estaba planteado [como escenario] El Niño moderado y así se ha dado. Si bien hay un impacto bastante negativo en algunas zonas [del país], a nivel macroeconómico seguimos dentro de esa proyección.

El tema del petróleo sí es algo que obviamente nadie esperaba que ocurra, pero como es una ventana corta, al igual que el tema del GNV, son shocks de oferta temporal. Sin embargo, hay que hacer esa medición conjunta porque lo que no teníamos previsto es que pasen todos estos sucesos ahora en marzo .

-Respecto al escenario del petróleo en medio de una guerra internacional, y aún con los recientes anuncios de que estaría pronto su fin, ¿se tienen medidas en el radar?

El impacto de la guerra no está, actualmente, en un nivel como para decir: “Vamos a activar tal o cual medida”. Pero, hacemos una evaluación diaria. En su momento se activarán los mecanismos correspondientes.

Se ha hablado mucho del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), entre otros. Pero, ahora, lo que nos dicen todos los indicadores es que la otra semana también se estaría estabilizando [el precio del petróleo].

Metas alrededor de Petroperú

-Desde un gremio de gas se deslizó la idea de inyectar recursos a Petroperú para elevar su producción de hidrocarburos en el contexto actual...

Nosotros escuchamos a todos y estamos siendo bastante responsables en las medidas. Petroperú no está golpeado por la situación actual, sino desde hace años atrás. Lamentablemente, no está en una situación donde le des dinero y comience a producir. Entonces, este tipo de soluciones, sí, las escuchamos y analizamos, pero vemos que no es viable porque no nos da un resultado inmediato.

-¿Cómo va el avance de Petroperú con el decreto de urgencia para su reorganización?

La operatividad de la empresa está mellada. Pero el decreto nos está permitiendo, por ejemplo, que esté pagando muchas de las deudas, justamente, para recuperarse. No podemos cargar a la empresa de temas adicionales que no estén en sus manos controlarlos.

Miralles cuenta los objetivos que tiene sobre la reestructuración de Petroperú. (Imagen: Andina)

-¿Se descarta totalmente alguna inyección financiera únicamente por la coyuntura?

Sí. En realidad, estamos pegados al plan que está dentro del DU, que está ya dando sus resultados. Preferimos que la empresa se dedique a, lo más rápido posible, generar esa operatividad , reducir sus pasivos y vuelva a ser lo que era antes.

-¿Cómo está la relación con los bonistas y qué mensaje se dio?

La relación con los bonistas, desde el primer momento, fue muy positiva y bien cercana. El ruido no es de los bonistas, el ruido es de alguien que quiere desestabilizar los avances que estamos teniendo. No ha habido tal ruido [de desplante a los bonistas].

-De obtener el voto de confianza, ¿en qué condiciones observa entregar Petroperú al próximo Gobierno?

La meta es entregar una empresa de un tamaño que le permita ser ágil en su operatividad y, segundo, que los activos que no le estén generando rédito se puedan ponerse en modalidades que le permitan tener un socio. Nunca se ha hablado de privatización: acá es permitir que el capital privado ingrese a la empresa para que le dé la liquidez que no tiene . Eso es lo que se está planteando con la identificación de los bloques patrimoniales.

-¿Se tendría para julio estos bloques patrimoniales adjudicados?

Algunos de ellos sí, los principales creo.

-¿Hablamos de tres bloques?

Son tres grandes, pero hay otros que son activos no estratégicos, que también están identificados. Lo que pretendemos dejar es algo ya avanzado para que la siguiente gestión pueda operar esos cambios.

¿PCM llevará leyes dañinas ante el TC?

-Hablando del cuidado de las finanzas, ¿cómo va el análisis de las leyes aprobadas por el Congreso que llevarán al Tribunal Constitucional?

Mi posición, técnicamente, es que nosotros tenemos que observar lo que ponga en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. El MEF lo tendrá que sustentar bien. Pero, más que eso, creo mucho en el diálogo técnico con los congresistas. Tenemos que, previamente a la emisión de una ley, sentarnos y buscar una salida técnica y financiera que no ponga en riesgo los intereses de todo el país.

-¿Hay un listado de leyes para elevarlo al TC?

Hay un listado que se había trabajado. Ahora, estamos concentrados en la emergencia [energética y de El Niño]. Tengo mis reuniones previstas [sobre leyes que irán al TC] para más adelante. No quiero decir que ya no iremos al TC, seguro se hará, pero esa no es mi prioridad porque, incluso, un trámite en el TC puede tomar años. Sí se tendrá que hacer, pero para mí la tarea más rápida es sentarse con un congresista, explicarle [el perjuicio] y darle una alternativa técnica que permita que las personas puedan tener el derecho reconocido, pero de una manera gradual, con fuentes de financiamiento que lo aseguren.

-Sobre el puerto de Chancay y el impedimento a Ositrán de supervisarlo, ¿se mantiene la posición de usar los recursos procesales que se les faculta en caso se ratifique esta decisión judicial?

Siempre vamos a usar todos los canales. Por sobre todo tiene que estar el bienestar del país. Somos muy proactivos con la inversión privada porque creemos que es un motor del desarrollo del país, pero tiene que ser con el respeto irrestricto de las normas peruanas. Nuestra función es agotar todas las vías correspondientes. No podemos retroceder .

-Respecto al ámbito laboral, también pude identificar que el presidente Balcázar firmó como coautor una propuesta legislativa para eliminar la tercerización laboral. ¿Han podido hablar al respecto?

Este tipo de normas es a las que me refiero a que se hacen con la mejor buena voluntad porque seguro hay peruanos detrás que sienten que esas condiciones son paupérrimas y no se reconoce ningún derecho laboral. Sin embargo, también creemos en sentarnos con ellos y ver una salida a esa situación. Lo que no se puede generar, y eso está en la Constitución, es que todos los gastos que generen un tema corriente y constante no tengan identificada una fuente de ingresos constantes.