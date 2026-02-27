La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Denisse Miralles, oficializó la eliminación del uso obligatorio del logo y la frase institucional “¡El Perú a toda máquina!”.

Con esta decisión, las entidades del Poder Ejecutivo ya no estarán obligadas a incluir el logo ni la frase “¡El Perú a toda máquina!” en sus campañas, materiales gráficos, contenidos audiovisuales y mensajes sobre trámites o servicios.

La medida de aprobó mediante una resolución ministerial, publicada el jueves, que deja sin efecto la política de comunicación social aprobada en diciembre pasado, la cual obligaba a ministerios y organismos públicos a incorporar el eslogan en sus mensajes dirigidos a la ciudadanía.

Dicha norma había sido una de las primeras decisiones comunicacionales del gobierno de José Jerí, con el objetivo declarado de unificar la imagen del Ejecutivo bajo un mensaje de dinamismo y eficiencia.

En la parte considerativa de la nueva resolución, la PCM sustenta la anulación en la próxima definición de la política de gestión del nuevo gobierno, que fijará sus propias líneas prioritarias y, con ello, una estrategia de comunicación distinta.