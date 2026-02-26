Denisse Miralles es la primera titular de la PCM en la era de José María Balcázar. | Gob.pe
Denisse Miralles es la primera titular de la PCM en la era de José María Balcázar. | Gob.pe
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, saluda la designación del primer gabinete de José María Balcázar, al mando de Denisse Miralles, otrora titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Hay algunas personas que dan mucha garantía”, valoró.

