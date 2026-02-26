También observó que nuevo ruido político haya demorado poner toda la atención en atender los estragos de El Niño Costero.

El Perú ya cuenta con un Gabinete, pero tuvo una “antesala” ruidosa. ¿Qué nos dice esto?

En cada cambio que hacemos de presidente, lo que consideramos que no es responsable, se dan este tipo de situaciones porque sabemos que nuestra política es precaria y sabemos que un presidente llega a esta situación sin ser un líder de una fuerza política importante , sin tener un partido que lo apoye y que tenga los cuadros necesarios o, por lo menos, un grupo en el que apoyarse. Entonces, pasan estas cosas.

Pero hay que pasar la página, ya tenemos un gabinete después de meses, contando desde que se discutía sobre el proceder del presidente Jose Jerí. Al nuevo gabinete hay que pedirle que se aboque a resolver los problemas, más aún cuando vemos que el Fenómeno de El Niño ya llegó y tenemos inundaciones y desbordes en varias partes del país.

¿Cómo recibe la designación de Denisse Miralles como nueva titular de la PCM?

Yo la encuentro positiva porque ella viene de un desempeño en el MEF correcto, manteniendo la estabilidad macroeconómica a pesar del ruido político. A mediados del año pasado, se hablaba de que el déficit fiscal se iba a disparar y, al final del año, se logró controlar. Esto habla bien de la gestión de las finanzas públicas.

A eso hay que añadirle que viene de una gestión exitosa en ProInversión y también, y muy importante, fue mantenerse firme en ir con la reestructuración de Petroperú. Nos dan indicios de una garantía y buenas expectativas sobre el manejo para estos cinco meses que le quedan al Gobierno.

Jorge Zapata es el presidente de la Confiep. | Foto: Joel Alonzo/GEC

En Gestión, precisamente, identificamos que el presidente Balcázar firmó dos proyectos de ley recientes para derogar la reestructuración de la petrolera. ¿Qué panorama observa allí? ¿Hablamos de riesgos?

Eso va a ser un tema de conflicto, sin duda. Pero desde el sector empresarial y supongo que desde otros del Congreso vamos a estar muy firmes en la vigilancia de que este proceso de reestructuración para que continúe y vamos a ser muy críticos si esto se revierte. Hubo un cambio en la gerencia general, pero confiamos en que la posición de Miralles prevalezca.

En el MEF se “ascendió” a quien venía siendo viceministro de Economía: Gerardo López, con amplia experiencia en Sunat...

Eso también nos da señales de que hay una continuidad en la política económica y en el respeto al presupuesto público, en el cuidado de la caja fiscal, del déficit fiscal. Eso va por buen camino. Nosotros creemos que hay temas en que la Sunat debería mejorar . En realidad, todo el sistema de recaudación, el tributario, hay que entrar a revisarlo, pero quizás sea una tarea del próximo gobierno, ya no de este.

En su primera conferencia como jefa de la PCM, Miralles dijo que darán “señales claras” de estabilidad sobre la economía. ¿Cuáles serían algunas?

Mantener el déficit fiscal en los límites que marca los marcos macroeconómicos. Empezar a reducir el gasto público sería algo deseable, pues está muy expandido en el país. Hay que empezar a controlarlo y dar señales claras a los inversionistas en cuanto a reglas de juego estables y no cambiantes.

¿Observas algún riesgo ya con la designación de toda esta plancha ministerial?

No, nosotros con la conformación de este gabinete [estamos de acuerdo], sobre todo hay algunas personas que dan mucha garantía. Estoy hablando de la PCM, del Canciller, por dar unos ejemplos. No observamos grandes riesgos.

Sí es importante ir a un proceso electoral con la ciudadanía informada, conociendo los planes de gobierno y las propuestas de cada candidato para votar bien, no tener sorpresas y no tener que lamentar después una inestabilidad o el cambio en las reglas de juego o manejo irresponsable o populista de la economía.

Es decir, ¿considera que no hay motivos para negarle el voto de confianza a esta PCM?

No, por supuesto que no . Creo que ya hemos superado un ciclo de semanas de inestabilidad y tenemos que ya empezar a trabajar. El Gobierno tiene asuntos urgentísimos que atender.

Zapata consideró que no se le debe negar la confianza al actual gabinete. | Foto: Andina.

Uno de esos temas urgentes es el impacto de El Niño Costero. ¿Cuánto costará esta demora por temas políticos en darle prioridad?

Sí, por supuesto que este cambio ha sido inoportuno para el combate de las emergencias o para la atención de las emergencias en un tiempo adecuado , que debe ser con inmediatez. Pero ya tenemos un gabinete y tiene que atender estas urgencias. Por eso, sería muy negativo que estemos pensando nuevamente en otro gabinete en pleno fenómeno de El Niño, en plenas emergencias.

¿Cómo observas los esfuerzos que se hicieron en tareas de prevención para estos eventos que son cíclicos?

Este es un tema sumamente complejo porque, primero, hay que analizar el cambio climático. Aparentemente los fenómenos naturales, sobre todo las intensidades de las lluvias en el Perú, se han incrementado durante los últimos años y vienen con más recurrencia. Eso nos obliga a tener un mayor presupuesto de prevención.

¿Cuál sería un segundo factor?

Esto está también muy asociado a la mala planificación y al mal crecimiento de nuestras ciudades, que es un fenómeno que viene hace décadas. Los alcaldes y el Gobierno, en general, hacen poco por mejorar esa situación.

En tercer lugar, tenemos poca cultura preventiva y no le dedicamos los suficientes recursos a las obras de prevención. El tema se ha agravado porque las obras de prevención que estaba haciendo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se han paralizado por falta de presupuesto .

Entonces, tenemos un conjunto de factores que siguen impidiendo que atendamos con adecuada performance los fenómenos naturales. Uno de los principales retos es cómo hacer que el presupuesto alcance para que las obras no se abandonen. Una obra abandonada es lo peor que le puede pasar al país.