Específicamente cuestionan la Directiva N° 007-2025-ANIN que modificó las reglas para constituir las Dispute Adjudication Board (DAB) o Juntas de Resolución de Disputas, en español, que es la instancia previa para evitar arbitrajes con la entidad. La CCL acusa a la ANIN de querer ser “juez y parte” en estos procesos.

“Libertad” limitada

Las nuevas reglas de la ANIN para las DAB se emitieron en octubre del 2025. Sin embargo, Raúl Barrios, vocero del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, explicó a Gestión que recién ahora salen a cuestionar la directiva por una actitud reciente de la entidad con los contratistas.

“Lo han empezado a aplicar de manera retroactiva, lo que es inconstitucional. Lo están aplicando sobre contratos que ya están en ejecución, pero así no deben funcionar las cosas”, reclamó. ¿Qué preocupa a la CCL de la directiva? Que la ANIN ha dispuesto variar la forma en la que se escogen a los que componen la DAB. Sus tres miembros ahora se escogen a partir de una lista de 6 nombres determinados por la ANIN.

Según la directiva, la ANIN informa al contratista del listado recién cuando está constuido, para que escoja a uno de los miembros dentro de esa relación de preseleccionados a criterio de su Dirección de Adquisiciones para Infraestructura (DAI).

Raúl Barrios, vocero del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Foto: CCL.

La Directiva N°003-2025-ANIN, que fue derogada por la 007 vigente y hoy criticada por la CCL, establecía más bien que la Oficina de Asesoría Jurídica de la ANIN “y el contratista en consenso”, preseleccionaban al menos 3 candidatos para la DAB. La elección final estaba en manos de la jefatura de la entidad, “o quien tenga delegada la función de nombramiento de integrantes”.

Este nuevo proceso es el que ha empezado a aplicar de forma retroactiva en contratos ya en curso. De acuerdo con la directiva, esto se aplica solo en los casos que se requiera recomponer la alineación de la DAB. Por ese motivo, la CCL ve riesgos de que la ANIN se vuelva “juez y parte” en potenciales controversias con la entidad.

“Estamos de acuerdo con que hagan su lista, pero no pueden obligarnos a escoger de allí (...) En este caso están direccionando que se escoja una persona que ellos han calificado”, criticó.

¿Impacto en competencia para obras?

Barrios recordó que hoy la ANIN mantiene deudas con contratistas, debido a su ya conocido déficit presupuestal, tras heredar obras de la extinta Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Según dijo en febrero la propia entidad a Gestión, son S/ 800 millones pendientes por los que han recibido más de 50 demandas formales, que se evalúan justo al nivel de la DAB, instancia previa a un arbitraje.

Para el vocero de la CCL, habría un vínculo entre ambos hechos. “Definitivamente está relacionado porque los proyectos son en el Norte, para enfrentar a El Niño, y están parados desde agosto del año pasado. Piden que arranquen, pero las constructoras no son bancos, no pueden financiar. Por eso viene esta directiva: para escoger la DAB de su lista y que estén parcializados hacia la ANIN”, remarcó.

Barrios lamentó también la vigencia de esta directiva ya que, según él, por normas como esa, la cantidad de postores en licitaciones públicas, como las de la ANIN, se ha reducido de 4 en promedio a 1.2 en el último tiempo.

“¿Por qué no vemos empresas de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido concursando? Porque su compliance es muy fuerte. Ellos contratan estudios en Perú y piden informes de la normativa. Si ven que no pueden escoger libremente los miembros de su DAB, ya no se presentan", aseguró.

ANIN explica el cambio para escoger a sus árbitros

Jorge Campos, director de la Dirección de Estudios y Obras de la ANIN, conversó con Gestión para responder a los cuestionamientos de la CCL a la directiva señalada. Según el funcionario, el cambio de la forma de constituir las DAB respondió a 3 motivos.

El primero fue una actualización, ya que la directiva anterior había quedado “desalineada” a la nueva estructura de gestión de proyectos que dispuso la ANIN, que tiene solo 3 años de actividad.

“También observamos disparidad entre los honorarios para los miembros DAB. Entonces, buscamos estandarizar y dotar de mayor transparencia al proceso. El tercer motivo fue que buscamos tener más miembros DAB con mayor conocimiento de la regulación nacional”, sostuvo.

Campos rechazó que la ANIN vaya a ser “juez y parte” en la constitución de las DAB con la nueva directiva, ya que, aunque sea cierto que harán una preselección de 6 nombres, estos son producto de una indagación de mercado donde se consultan a entidades reputadas como la Cámara de Comercio Internacional (CCI). También descartó que se esté aplicando retroactivamente sin diferenciación.

La ANIN inició funciones en 2024, luego de ser creada meses antes por el gobierno de Dina Boluarte. Hoy, enfrenta carencias presupuestales en obras heredadas de la ARCC. Foto: ANIN.

“Los miembros DAB pueden renunciar o ser recusados ante un recurso presentado ante la CCI, por cualquiera de las partes. Son las cámaras las que toman la decisión. No es a discresionalidad de la ANIN que se cambie al miembro DAB”, señaló.

Por otra parte, indicó que, si bien la ANIN mantiene deudas de pago incluso con miembros DAB, donde con el contratista se dividen el desembolso, no existe una conexión entre esa situación presupuestal y la publicación de esta directiva. Sobre la reducción de la competencia en sus licitaciones, Campos dijo que el dato de la CCL sería inexacto.

Refirió que la ANIN tiene su cartera proyectos heredados y en ejecución de la ex ARCC, pero también nuevos, que fueron encargados por gobiernos subnacionales. En sus procesos de selección, destacó Campos, hubo variedad de propuestas.

“Puede llegar a haber más de 30 postulantes. Es cierto que en las últimas fases quedan entre 1 o 5, pero al inicio participan muchos más. Por los montos de inversión de los proyectos, créame que, en general, son empresas con alta solvencia técnica y económica para hacerles frente”, recalcó.