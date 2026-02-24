La CCL acusa también que esta directiva reducirá la competencia en las licitaciones de la ANIN, pero la entidad lo descarta. Fotocomposición: Perplexity, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) sigue abriéndose frentes con el sector privado en torno a sus obras. El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha salido públicamente a cuestionar un cambio en una directriz de la ANIN que los tomó por sorpresa.

