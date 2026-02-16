La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, anunció que el Gobierno ya tiene aterrizadas dos medidas para atender una grave problemática en el sector de infraestructura: se detectó que más de 12,000 proyectos de inversión pública necesitan más de S/ 21,000 millones para su continuidad .

“Las últimas leyes de presupuesto [público] han generado que se asignen recursos iniciales, pero dejándonos con obras truncas, sin dinero para continuidad. ¿Qué sucede después? Vienen lo alcaldes, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o los ministerios a pedir recursos al MEF", señaló a inicios de este mes en conferencia de prensa.

Al respecto, Miralles indicó que la primera medida gubernamental será la publicación de un decreto de urgencia [DU 001-2026] que no implicará mayor desembolso de recursos públicos, sino la reorientación de lo ya aprobado en el presupuesto de este año. Esto se aprobó durante el último fin de semana.

“Ahora, hemos sacado ya un DU que nos permitirá repriorizar el gasto y reorientarlo a financiar proyectos que estén con contratos que tengan alguna demora en el pago. Principalmente, detectamos que son más de 12,000 proyectos por más de S/ 21,000 millones que son los que se necesitan para financiar los proyectos de continuidad. Estimamos que, con esta primera medida, el DU, no es que sea dinero adicional, sino que ya está dentro del presupuesto, se dieron medidas para redistribuir y reorientar, se va a financiar eso”, declaró la noche de este domingo 15 de febrero en Panorama.

Una segunda medida, cuyo aplicación no está asegurada plenamente, será el lanzamiento de un nuevo crédito suplementario . Esto dependerá de los resultados de la recaudación tributaria correspondiente al 2025 y que recién se conocerá en marzo. La funcionaria recordó que, hacia el cierre del año pasado, se ejecutó una medida similar, también atendiendo un escenario de desfinanciamiento de obras.

“Anunciamos también un crédito suplementario, algo que normalmente se da, esperando que de acuerdo con nuestras proyecciones de la recaudación, hacia el primer trimestre, tengamos un crecimiento adicional [al esperado] y ese adicional financiará este crédito suplementario para priorizar estos proyectos de continuidad”, complementó la ministra.

El MEF dio novedades sobre la nueva Carretera Central. (Imagen: Andina)

A decir de Miralles, lo que generó este panorama de desbalance financiero es que, en los últimos, y de manera trasversal en los tres niveles de Gobierno, se ha perdido la disciplina para el desarrollo de infraestructura pública en el país .

“Esto es producto de una situación que ha pasado en los últimos años. Todas las autoridades de todos los niveles han perdido la disciplina, han comenzado a ejecutar obras sin tener el 100% del monto garantizado, que es la regla básica de presupuesto. Los concursos se lanzan cuando tienes asegurado el 100% de las obras, pero se estuvo haciendo con un poco de presupuesto y la esperanza de que luego, vía créditos suplementario u otros, se les complementen ”, explicó.

Status de la nueva Carretera Central

Consultada sobre la justificación para la paralización del proyecto de la nueva Carretera Central, Miralles apuntó a un incremento significativo de su costo, amparado en su esquema de ejecución de Gobierno a Gobierno (G2G) .

“Esta modalidad de G2G no tiene una revisión que garantice que el monto con el que fueron firmados los contratos tenga un tope de crecimiento. La carretera, en un inicio, tuvo [un costo] de menos de S/ 12,000 millones y, ahora, está en S/ 30,000 millones y aún no se construye. ¿En cuánto va a terminar [el costo de esta obra]? Le dijimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que nos sentemos para conversar”, refirió.

Por último, la ministra descartó que los anuncios de nuevos recursos para obras estén vinculados al complejo momento que vive el presidente José Jerí, con probabilidades de ser destituido de Palacio de Gobierno.

“Lo tenemos previsto desde el día que entramos, en octubre del 2025. Se busca atender un escenario de obras que están pendientes de presupuesto para continuidad”, culminó.

