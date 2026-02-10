La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) expresó su preocupación por la coyuntura de grandes proyectos. (Foto: Andina)
La , así como por la falta de coordinación que se percibe públicamente entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Esta situación ha generado confusión y desconfianza en los inversionistas, así como afecta a la imagen del Perú en la comunidad internacional”, indicaron en un comunicado este lunes 9 de febrero.

Observaron que, , lo que realmente subsiste es el Memorándum de Entendimiento, mas no los Contratos G2G derivados de dicho marco.

“Esta distinción no es menor, pues su manejo comunicacional impreciso genera incertidumbre respecto de la estabilidad de los compromisos asumidos por el Estado peruano”, complementaron.

Desde el gremio consideraron que este tipo de decisiones parecen “haberse adoptado sin una evaluación integral de sus consecuencias técnicas, económicas, legales e institucionales”, independientemente de la parte que pudiera resultar afectada.

“Este tipo de actuaciones expone al país a controversias internacionales, eventuales arbitrajes y a riesgos económicos que finalmente recaerán en todos los peruanos”, advirtieron.

La SNCI detalló que la falta de una posición clara y coherente “debilita la confianza en el país” por parte de contratistas, organismos cooperantes y países, afectando la continuidad y sostenibilidad de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

“La SNCI reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y el fortalecimiento institucional del país. En esa línea, exhorta al Gobierno Central a garantizar una adecuada coordinación intersectorial, adoptar decisiones sustentadas en evaluaciones técnicas rigurosas y preservar la seguridad jurídica, condiciones indispensables para asegurar la ejecución eficiente y sostenida de infraestructura estratégica en beneficio del país”, subrayaron.

