El despacho nacional de cemento habría ascendido al 1,129,000 Toneladas Métricas (TM) en enero, representando un incremento de 14.14% con respecto a enero del año pasado y de 8.72% en el acumulado a 12 meses, reveló el reporte estadístico mensual de la industria del cemento en Perú, correspondiente a enero del 2026, de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem).

El resultado de enero marca una segunda desaceleración, luego de que en octubre del año pasado alcanzó los 1,231,000 TM.

Entre las empresas asociadas a Asocem, se registraron 996 mil TM, mientras que la diferencia (132 mil TM) provino de empresas no asociadas.

Puntualmente sobre la producción de cemento, se reportaron 975 mil TM, incrementándose en 12.45% con respecto a enero 2025 y en 5.95% en el acumulado a 12 meses.

Sobre el clínker, el informe anotó que se produjeron 742 mil TM, lo que significó un aumento de 23.91% con respecto a enero 2025 y de 6.09 % en el acumulado a 12 meses.

Por el lado de las exportaciones, se exportaron 12.6 mil TM de cemento, una variación positiva de 23.09% con respecto a enero 2025 y de 3.36% en el acumulado a 12 meses.

Debido a que no se realizaron envíos de clínker, se tuvo un retroceso de 100.0% con respecto a enero 2025 y se redujo el incremento a 30.0% en el acumulado a 12 meses.

En el marco de las importaciones, la cifra ascendió a los 68.8 mil TM, un 36.18% adicional que en enero 2025 y de 75% en el acumulado a 12 meses. Se detalló que un 88% de ingreso de cemento fue por el Puerto de Chancay, proveniente de Vietnam; y el otro 12% por el terminal terrestre de Tacna, proveniente de Chile.

En el caso del clínker, se importaron 91.3 mil TM, más que duplicando el valor de enero del 2025 (107.69%) y marcando un aumento de 10.57% en el acumulado a 12 meses.

En tanto, sobre la escoria, se importaron 43.8 mil TM, representando una caída de 45.29% con respecto a enero 2025 y también de 27.91% en el acumulado a 12 meses.

El reporte estadístico mensual de la industria también recogió que el precio de importación de cemento, en el terminal terrestre de Tacna, fue de US$ 135 por TM, un incremento de 6.88% superior con respecto a enero 2025. Mediante el Puerto de Chancay fue de US$ 64, un 7.22% más respecto a enero 2025.

De otro lado, el precio promedio CIF de importación de clínker, a través del puerto del Callao, fue de US$ 60, un incremento de 24.73% con respecto a enero 2025 y el precio CIF, a través del Puerto de Pisco, fue US$ 40 por TM, una caída de 17.11% respecto a diciembre 2024.