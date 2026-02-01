A pocos días de publicarse el resultado oficial 2025 de la economía del Perú, la información preliminar del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que al menos un sector habría cerrado en negativo.

La producción del sector hidrocarburos cayó 1.62% el año pasado, según la data preliminar. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esperaba un crecimiento nulo para hidrocarburos, ajustando su proyección de 4% a 0%, pero el resultado final terminó en rojo.

El informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI -que recopiló información de Perupetro- reportó que el año pasado se observó una contracción en hidrocarburos durante siete de los 12 meses evaluados.

Solo en diciembre, retrocedió 4.39% debido al menor volumen de explotación de petróleo crudo (-16%) y de líquidos de gas natural (-6.3%). La caída pudo ser mayor, pero se compensó por un alza en la producción de gas natural (9.6%).

Pesca al alza

Pese a haber tenido un año irregular con algunos meses de caídas y otros de fuertes alzas, el INEI adelantó que el rubro de pesca creció 2.88% en el 2025.

Solo en diciembre, la producción del sector que agrupa pesca marítima y continental creció 0.59%.

Este resultado se debió al avance de la pesca de origen continental (13%) ante la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco (27.8%). Aunque se redujo la captura para congelado (-32.9%) y preparación de curado (-8%).

Sin embargo, el avance se vio limitado por una reducción de la pesca de origen marítimo (0.05%) ante el menor desembarque de anchoveta para la producción de harina y aceite de pescado.

Solo la pesca de anchoveta totalizó una captura de 703,034 toneladas en diciembre, 24.04% por debajo del año anterior. Esto se explicó por la menor captura registrada en la zona norte-centro del litoral peruano.

Consumo de cemento como la clave de la construcción

El consumo interno de cemento, indicador clave para medir el avance del sector de construcción, se expandió 7.50% al cierre en el 2025.

En diciembre llegó a crecer 18.05% por un mayor dinamismo en la ejecución de obras provenientes del sector privado.

Otro indicador que adelanta la dinámica de la economía de Perú es la electricidad. La producción de electricidad -que comprende la producción de electricidad de las empresas generadoras de servicio público, que operan en el Sistema Interconectado Nacional y los Sistemas Aislados- logró un crecimiento de 2.25% al finalizar el año.

Durante diciembre creció 2.35% ante la generación de energía de origen termoeléctrica (59.82%) y de origen renovable eólica-solar (26.45%). Pero, se redujo la producción de energía de origen hidroeléctrica (-26.39%).

Entre las empresas que destacaron por su producción figuran Termochilca S.A.C., Engie Energía Perú S.A., Fenix Power Perú S.A., Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa), Geppsa Generación Perú S.A., GM Operaciones y Mantenimiento S.A.C. y Orygen Perú S.A.A.