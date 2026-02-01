La inflación arrancó el 2026 al alza. En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0.10% en enero, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para esta medición se tuvieron en cuenta las variaciones en los costos de diferentes categorías de compra. El mes pasado, la mayor parte de las principales alzas no estuvieron relacionadas al consumo de bienes y servicios esenciales:

Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana División de consumo Ponderación Enero 2026 (var. %) Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar 5.106 0.33 Restaurantes y hoteles 15.885 0.33 Bienes y servicios diversos 6.469 0.23 Alimentos y bebidas no alcohólicas 22.967 0.11 Prendas de vestir y calzado 4.196 0.11 Recreación y cultura 3.958 0.1 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 1.606 0.07 Comunicaciones 4.771 0.06 Educación 8.607 0.04 Salud 3.484 0.03 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 10.554 -0.03 Transporte 12.397 -0.25 Fuente: Instituto de Estadística e Informática

De esta manera, la inflación anual en el Perú -que se desprende del IPC de Lima Metropolitana en los últimos 12 meses- subió 1.70%, su mayor nivel desde enero del 2025 (1.85%).

Pese a ese resultado, la inflación continúa dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 1% y 3%.

Aunque se habría alcanzado la inflación acumulada más alta en un año, los precios continúan dentro del rango meta del BCRP. (Imagen: INEI)

¿Qué llevó al alza de precios en enero?

Solo en el mes, aumentaron principalmente los precios de restaurantes y hoteles, muebles y artículos para el hogar, y bienes y servicios diversos. En menor medida se observaron alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas, y prendas de vestir y calzado.

En detalle, el alza de precios en restaurantes se dio por el encarecimiento de platos como chicharrón, menú y ceviche, mientras que en bienes y servicios diversos se observa una subida de precios en salones de belleza, los costos de los artículos para cuidado personal, así como las joyas de oro.

En alimentos se reportó un incremento en los precios de productos como el pollo eviscerado y la carne de res.

Esta alza fue mitigada por un retroceso en los precios de categorías como alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

La caída en los precios del transporte se debió principalmente a la normalización de la demanda de pasajes después del fin de año. De esa manera, se redujo el precio del pasaje aéreo nacional (-17.5%), y del pasaje en ómnibus interprovincial (-13.7%).

Además, cayeron los precios de los combustibles para vehículos, como gas licuado de petróleo vehicular (-0.9%), diésel (-0.8%) y gasohol (-0.4%).

Con lo mencionado, en los últimos 12 meses los precios se movieron así: