El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana alcanzó en el 2025 su menor nivel en ocho años al aumentar solo 1.51%, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Pese a la baja inflación, algunos productos y servicios presionaron al alza.

El reporte evidencia que en la capital aumentaron los precios en 10 de 12 divisiones de consumo, siendo los de mayor incremento los de Educación (4.03%) y Restaurantes y hoteles (2.70%).

Aunque no son las de mayor peso en la canasta, ambas tuvieron un importante efecto en la lista de productos con mayor variación de precios.

Aumento en los precios de Educación

Para el economista y director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, el incremento en educación responde a un desfase estructural entre la oferta y la demanda.

Al ser un servicio guiado por la demanda y con costos operativos específicos, las instituciones educativas han ajustado sus pensiones conforme la economía se recuperaba de la baja dinámica de años anteriores.

“El Estado se ha quedado rezagado en la función de provisión de educación, en gran parte está función ya ha sido reemplazada por el sector privado. Cada vez la demanda parece estar acentuándose, haciéndose más sólida” comentó a Gestión.

De los cinco productos que presionaron al alza el IPC de Lima Metropolitana, dos están vinculados a educación: Pensión universidad no estatal pregrado (3.89%) y Pensión enseñanza no estatal -primaria (5.44%).

En la capital aumentaron los precios en 10 de 12 categorías de consumo, siendo los de mayor incremento los de Educación (4.03%) y Restaurantes y hoteles (2.70%).

Restaurantes al alza

En cuanto al impacto de la categoría de Restaurantes en el IPC, tiene el producto que más presionó al alza el IPC de la capital: menú de restaurantes, que subió 2.48% el año pasado.

Pero no solo subió el menú, también se reporta un alza anual en los precios de tamales, sánguches, ceviche, arroz chaufa, platos criollos y regionales, platos marinos, caldos y sopas regionales, y desayuno en restaurantes.

Esto estaría relacionado con el precio de los alimentos, que cerró el año pasado con un incremento de 1.42%. Solo la papaya (40.20%) estuvo en la lista de los cinco productos con más impacto al alza.

Aunque no están en el top de incidencia, los alimentos que tuvieron porcentajes considerables fueron: cebolla china (121.32%), el ají amarillo escabeche (105.30%), el ají amarillo molido (50.19%), la zanahoria (43.56%), la caballa (41.23%)c el mango (29.58%), y la maracuyá (27.87%).

Transporte también impactó

Al listado de menú en restaurantes, pensión universidad no estatal pregrado, papaya y pensión enseñanza no estatal -primaria, se suman los pasajes en ómnibus y microbús (4.99%).

Odar precisó que este incremento está impulsado principalmente por los resultados de diciembre. En ese mes, así como en julio, el reflejo es estacional.

“La subida que se ha visto en diciembre en parte va a ser revertida en enero. Esto es habitual todos los años. Sin embargo, diría que el principal condicionante de lo que va a ser la evolución de las tarifas de transporte es el precio del petróleo y de los combustibles, que está en una fase de caída por el bajo precio del petróleo”, indicó.

En ese sentido, añadió que no habría un factor para pensar que podría darse una nueva subida de precios en el sector transporte, pues “al contrario, van a estar relativamente estables”.

De acuerdo con el INEI, la mayor alza de precios la tuvo el menú de restaurantes que subió 2.48% en el año. (Imagen: INEI)

¿Qué productos presionaron al alza solo en diciembre?

Solo el mes pasado el alza observada con la mayor incidencia en el resultado de diciembre fue la del precio del pollo eviscerado, que subió 6.22%. Esto, indicó Odar, estaría relacionado a una mayor demanda, la cual se está recuperando en este contexto de dinámica de mayores ingresos y por las festividades de fin de año.

De acuerdo con datos del del Sistema de Precios y Abastecimientos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en los mercados mayoristas el kilogramo de pollo pasó de costar un promedio de S/ 10.17 a fines de noviembre a S/ 11.08 durante el último mes.

Otro alimento que aumentó sus precios al consumidor fueron los huevos de gallina (2.01%). Según el Midagri, este producto alimenticio terminó el mes con un precio de S/ 4.35 por kilogramo en los mercados mayoristas.

En cuanto a otras categorías con fuerte incidencia en la variación de la inflación estuvo la de Transportes: los servicios que aumentaron sus precios en esa categoría -y tienen mayor impacto en la variación del IPC- fueron pasaje en ómnibus interprovincial (34.62%), pasaje aéreo nacional (25.98%), y pasaje en taxi (2.01%).