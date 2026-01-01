Perú: precio del pollo en enero del 2026. (Foto: Andina)
Perú: precio del pollo en enero del 2026. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El durante el 2025 evidenció la volatilidad en alimentos de la canasta básica, recabó este diario al revisar la data que proporciona el . ¿Cómo arranca en este nuevo año?

En detalle, el kilo del pasó de picos a una caída que sorprendió a los mercados; sin embargo, luego retomó la tendencia al alza hasta cerrar diciembre en S/10.95.

LEA TAMBIÉN: Redondos: ¿Cómo logró convertirse en la segunda mayor avícola del Perú?

Un respiro breve y un cierre caro

Entre enero y diciembre, el pollo eviscerado en mercados minoristas pasó de S/8.69 a S/10.95 por kilogramo, con un desplome atípico en agosto, cuando se rompió la tendencia del año y alcanzó los S/5.10.

Sin embargo, lo que parecía una corrección fue apenas una pausa antes del nuevo encarecimiento. Puntualmente, así ha ido el recorrido del precio:

  • Enero: S/8.69 por kilogramo
  • Febrero: S/ 9.35 por kilogramo
  • Marzo: S/10.76 por kilogramo
  • Abril: S/10.70 por kilogramo
  • Mayo: S/9.94 por kilogramo
  • Junio: S/9.03 por kilogramo
  • Julio: S/9.90 por kilogramo
  • Agosto: S/5.10 por kilogramo
  • Septiembre: S/9.58 por kilogramo
  • Octubre: S/10 por kilogramo
  • Noviembre: S/10.17 por kilogramo
  • Diciembre: S/10.95 por kilogramo
Precio del pollo eviscerado.
Precio del pollo eviscerado.
LEA TAMBIÉN: Alimentación saludable: tips para evitar la salmonela al consumir pollo

El “respiro” de agosto

El informó que, en agosto, los precios al consumidor en Lima Metropolitana se redujeron, en promedio, un 0.29% en comparación con el mes anterior.

Del total de 586 productos que integran la canasta de consumo, casi la mitad registró incrementos de precio: 282 subieron, mientras que 144 mostraron descensos y 160 permanecieron sin variaciones.

Las mayores caídas se concentraron en productos como el culantro, el jurel, la albahaca, el ajo molido, los , las fresas y, al cierre del mes, el pollo: su precio minorista apenas sobrepasó los S/5.

En contraste, los aumentos más significativos se observaron en el limón, la cebolla china, la betarraga, la palta fuerte y la uva negra.

¿Por qué los peruanos prefieren consumir pollo? (Foto: Andina)
¿Por qué los peruanos prefieren consumir pollo? (Foto: Andina)
LEA TAMBIÉN: Alza del sueldo mínimo, incentivos tributarios a empresas y otras propuestas de los candidatos

El alimento popular

De acuerdo con el Midagri, el consumo de ave ocupa un lugar central en la dieta de los peruanos. Con un consumo per cápita cercano a los 56 kilos al año, cada habitante ingiere en promedio más de un kilo de pollo a la semana.

No se trata solo de una preferencia cultural: es más bien una respuesta a su accesibilidad y versatilidad como alimento.

El peso en el sector avícola cobra relevancia cuando se conoce que más del 70% de las proteínas de origen animal que se consumen en el país provienen del .

Y el impacto se extiende al : la cadena avícola genera empleo directo e indirecto a más de 460,000 peruanos a lo largo del territorio nacional, y concentra el 65% del valor bruto de la producción pecuaria.

TE PUEDE INTERESAR

PAE abre diálogo con sector avícola para sumar huevo y pollo a la alimentación escolar 2026
Norky’s: de una pollería familiar en Abancay al ícono del pollo a la brasa
El pollo peruano vuelve al mundo: primera exportación tras recuperar estatus sanitario

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.