El precio del pollo durante el 2025 evidenció la volatilidad en alimentos de la canasta básica, recabó este diario al revisar la data que proporciona el Ministerio de Desarrollo, Agrario y Riego (Midagri). ¿Cómo arranca en este nuevo año?

En detalle, el kilo del ave más consumida del país pasó de picos a una caída que sorprendió a los mercados; sin embargo, luego retomó la tendencia al alza hasta cerrar diciembre en S/10.95.

Un respiro breve y un cierre caro

Entre enero y diciembre, el pollo eviscerado en mercados minoristas pasó de S/8.69 a S/10.95 por kilogramo, con un desplome atípico en agosto, cuando se rompió la tendencia del año y alcanzó los S/5.10.

Sin embargo, lo que parecía una corrección fue apenas una pausa antes del nuevo encarecimiento. Puntualmente, así ha ido el recorrido del precio:

Enero: S/8.69 por kilogramo

S/8.69 por kilogramo Febrero: S/ 9.35 por kilogramo

S/ 9.35 por kilogramo Marzo: S/10.76 por kilogramo

S/10.76 por kilogramo Abril: S/10.70 por kilogramo

S/10.70 por kilogramo Mayo: S/9.94 por kilogramo

S/9.94 por kilogramo Junio: S/9.03 por kilogramo

S/9.03 por kilogramo Julio: S/9.90 por kilogramo

S/9.90 por kilogramo Agosto: S/5.10 por kilogramo

S/5.10 por kilogramo Septiembre: S/9.58 por kilogramo

S/9.58 por kilogramo Octubre: S/10 por kilogramo

S/10 por kilogramo Noviembre: S/10.17 por kilogramo

S/10.17 por kilogramo Diciembre: S/10.95 por kilogramo

El “respiro” de agosto

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en agosto, los precios al consumidor en Lima Metropolitana se redujeron, en promedio, un 0.29% en comparación con el mes anterior.

Del total de 586 productos que integran la canasta de consumo, casi la mitad registró incrementos de precio: 282 subieron, mientras que 144 mostraron descensos y 160 permanecieron sin variaciones.

Las mayores caídas se concentraron en productos como el culantro, el jurel, la albahaca, el ajo molido, los arándanos, las fresas y, al cierre del mes, el pollo: su precio minorista apenas sobrepasó los S/5.

En contraste, los aumentos más significativos se observaron en el limón, la cebolla china, la betarraga, la palta fuerte y la uva negra.

El alimento popular

De acuerdo con el Midagri, el consumo de ave ocupa un lugar central en la dieta de los peruanos. Con un consumo per cápita cercano a los 56 kilos al año, cada habitante ingiere en promedio más de un kilo de pollo a la semana.

No se trata solo de una preferencia cultural: es más bien una respuesta a su accesibilidad y versatilidad como alimento.

El peso en el sector avícola cobra relevancia cuando se conoce que más del 70% de las proteínas de origen animal que se consumen en el país provienen del pollo y del huevo.

Y el impacto se extiende al ámbito laboral: la cadena avícola genera empleo directo e indirecto a más de 460,000 peruanos a lo largo del territorio nacional, y concentra el 65% del valor bruto de la producción pecuaria.