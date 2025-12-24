El número de hogares unipersonales en el Perú continúa en aumento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Hacia el 2017, uno de cada seis hogares estaba habitado por una sola persona. Antes de la pandemia, cerca de 1 millón 384,000 peruanos vivían solos; sin embargo, al 2024, la cifra se elevó a 2 millones 99,339 viviendas, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Este grupo representa el 15.1% del total de hogares del país, en un contexto donde existen poco más de 13 millones de viviendas a nivel nacional, de acuerdo con proyecciones censales.

Por regiones, la Sierra concentra el mayor porcentaje de hogares unipersonales (18.2%), seguida de la Costa (13.8%) y la Selva (12.5%). A nivel departamental, destacan Moquegua (26.6%), Ayacucho (21%), Apurímac (20.8%) y Puno (20%). En el extremo opuesto se ubican Piura (12.2%), San Martín (9.8%) y Loreto (8.9%). En Lima Metropolitana, el 13.2% de las viviendas está habitado por una sola persona.

¿Quiénes viven solos?

El perfil de los hogares unipersonales muestra una fuerte presencia de personas con educación primaria (31.5%) y de ciudadanos separados (33%), según su estado civil. Un dato relevante es que siete de cada diez mujeres que viven solas son adultas mayores, lo que refuerza el vínculo entre este fenómeno y el envejecimiento poblacional.

Además, el 37.9% de las personas que viven solas cría una mascota, siendo las mujeres mayoría (61.3%).

Aunque Lima Metropolitana registra un 13.2% de viviendas habitadas por una sola persona, la mayor incidencia se observa en Moquegua y Ayacucho. Foto: difusión

En términos de uso del tiempo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) revela que los hombres que viven solos trabajan, en promedio, 2 horas y 31 minutos más que las mujeres. En cuanto a ingresos, la brecha generacional es marcada: los jóvenes adultos que viven solos perciben S/ 2,527 mensuales en promedio, frente a S/ 490 en el caso de los adultos mayores.

Respecto a discapacidad, la proporción de personas con esta condición que viven solas se redujo de 15.2% en 2019 a 12.7% en 2024, aunque la tasa sigue siendo mayor en el ámbito rural (17.6%).

Finalmente, en materia de pobreza, los hogares unipersonales registraron una mejora: la incidencia cayó a 7.2% en 2024, desde el 8.5% observado el año previo.