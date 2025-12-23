Únete a nuestro canal
Con 22 años desarrollando proyectos inmobiliarios en Lima, Soho Inmobiliaria proyecta un 2026 centrado en el crecimiento de su portafolio boutique en Miraflores. La compañía continuará la comercialización de Living Soho, lanzado en 2025, y en el primer trimestre del próximo año presentará un nuevo edificio de oficinas boutique y back stores, diseñado para adaptarse a las nuevas dinámicas de trabajo y movilidad urbana. La inversión total para este plan asciende a S/ 100 millones, monto con el que la compañía espera sostener una trayectoria de crecimiento sólido y alineado a la evolución del distrito. ¿Cómo estrategia impulsará esta etapa de crecimiento?

