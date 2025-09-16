Los resultados del mercado inmobiliario a julio presentan un mejor dinamismo que el año pasado, según las recientes cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). En los primeros siete meses del año, se registraron 14,459 unidades vendidas, lo que representó un crecimiento de 25% respecto a las 11,595 del mismo período del año pasado.

En detalle, solo en julio, la venta de inmuebles ascendió a las 1,928 unidades , por encima de junio de este año, pero lejos del mejor registro alcanzado en la primera parte del año: 2,568 en marzo.

El reporte de la confederación también mostró que la absorción promedio mensual fue de 4.3% a julio, lo que significó un crecimiento de 10% respecto al mismo período acumulado del año pasado.

Este resultado se dio en un contexto en el que, durante este período de análisis, operaron 238 inmobiliarias y 1,019 proyectos.

Eje de conversación

En el marco de este dinamismo del rubro, la CODIP realizará, en Lima, la VII edición del Encuentro Anual del Sector Inmobiliario – ENASEI 2025. El encuentro será el 17 y 18 de septiembre y reunirá a los principales actores del rubro para analizar los desafíos y oportunidades del sector bajo el lema “Innovación & Tecnología para mejores proyectos inmobiliarios”.

Este año, la agenda incluye 20 temas estratégicos que reflejan las preocupaciones y aspiraciones de esta industria. Entre estos destacan la adaptación al entorno político y económico, con ponencias como “Tendencias electorales rumbo al 2026”, que estará a cargo de Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú; y la “Propuesta de plan de gobierno en materia de vivienda”, presentada por José Salardi, exministro de Economía y Finanzas.

En el evento también se abordará la adopción de Proptech, Inteligencia Artificial y Business Intelligence, junto con la exploración de nuevas demandas del cliente y el impacto de los megaproyectos urbanos.