Subasta pública. (Foto: Indecopi)
Subasta pública. (Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El realizará su sétimo remate público del año de bienes inmuebles embargados a personas y empresas que no cumplieron con pagar las multas impuestas por infringir los o vulnerar la propiedad intelectual. ¿Cuándo será el remate y dónde?

La cita se desarrollará este viernes 29 de agosto, a las 09:00 a.m., en el auditorio de su sede central, ubicada en la Av. Del Aire N.° 384, San Borja (altura de la cuadra 15 de la Av. Canadá).

LEA TAMBIÉN: Alquiler de inmuebles: Congreso aprueba facilitar a propietarios el pago de impuestos

¿Dónde se ubican las propiedades?

En total, se subastarán 11 en Lima Metropolitana. Entre las propiedades a rematar destacan una casa en Pachacámac desde S/ 194,083.31, otra en Lurín desde S/ 101,988.47, así como un departamento en el Cercado de Lima desde S/ 180,819.83.

También se incluyen estacionamientos en San Miguel y Callao, y un depósito en Pueblo Libre desde S/ 14,362.49, entre otros.

El catálogo completo de inmuebles en subasta puede consultarse en el siguiente .

¿Cómo participar en el remate?

  1. Presentarse con al menos 20 minutos de anticipación, portando el vigente (los documentos vencidos no serán aceptados).
  2. Acreditar el 10% del valor de la tasación del bien que se desea adquirir, en efectivo o con cheque de gerencia a nombre del Indecopi.
  3. Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral respectiva.

Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con el martillero público Carlos Alfonso Navarrete Roldán, al celular 949 363 626 o al correo carlosnavarreteroldan@gmail.com/ ejecucion@indecopi.gob.pe.

El exhorta a los ciudadanos y empresarios a cumplir con las normas, compitiendo de manera leal y respetando los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual. Así, no solo se evitan sanciones, sino que también se fortalece la confianza en el mercado, se protege a la ciudadanía y se impulsa el desarrollo económico del país.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía incauta inmuebles vinculados a hijas de Jorge Barata por caso Odebrecht
¿Tu voluntad vale más que un papel? Donaciones de inmuebles, un giro legal que se debe conocer
Aprueban ley de ‘arrendamiento justo’: ¿cómo facilitará la tributación de propietarios de inmuebles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.