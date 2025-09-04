Más allá de Lima Moderna y Lima Top, Lima Centro se consolida como una alternativa atractiva de vivienda para las familias peruanas, según las últimas estadísticas de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), denotándose el ascenso en la demanda de una popular zona.

De acuerdo con la pesquisa de la CODIP, el mercado inmobiliario de Lima Centro, integrado por los distritos de Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac y San Luis, registró un desempeño positivo durante el primer semestre del año ya que se vendieron 2,244 unidades habitacionales, frente a las 1,767 registrados en el primer semestre de 2024, lo que representa un incremento de 27%.

Asimismo, el ticket promedio de venta pasó de S/ 341,764 a S/ 354,148, es decir, un aumento de 3.6% Para el gremio, estos resultados reflejan que los compradores están dispuestos a invertir en unidades de mayor valorización dentro de esta zona.

Los distritos más dinámicos

En Lima Centro, La Victoria encabeza el crecimiento inmobiliario con un salto del 52%, al pasar de 547 a 829 unidades vendidas en la primera mitad del año. Otro distrito que también mostro un avance fue el Cercado de Lima con un repunte de 30%. En contraste, los distritos de Breña y Rímac registraron retrocesos de 9% y 17%, respectivamente.

Según la CODIP, estos resultados evidencian el desplazamiento parcial de la demanda hacia los distritos de mayor dinamismo dentro de la zona.

Santa Beatriz: una zona en ascenso

Entre las novedades de la estadística de la CODIP, destaca que Santa Beatriz se consolidó como uno de los focos más atractivos para los compradores de Lima Centro. En detalle, entre enero y junio, se vendieron 421 unidades frente a las 364 registradas en el mismo período del 2024, lo que equivale a un crecimiento de 16%.

Con este desempeño, Santa Beatriz concentró el 19% de las ventas totales de Lima Centro. La tendencia mensual refleja este dinamismo. La misma muestras que tras un arranque moderado con 56 unidades colocadas en enero 2025, alcanzó un pico de 80 ventas en marzo y 84 en abril, cerrando junio con 61 unidades.

Este demanda por metros cuadrados en esta zona histórica impulsó, además, que el ticket promedio registrará un avance: pasó de S/ 347,784 en el primer semestre de 2024 a S/ 378,941 en igual periodo de 2025, lo que significa un alza de 8.9%. Elo confirma, dice el gremio, que las familias están dispuestas a pagar precios más altos por vivir en esta zona.

No obstante el repunte de 16% en Santa Beatriz aún queda por debajo del 52% registrado en La Victoria y del 30% del Cercado de Lima. Ante esta demanda, la CODIP desarrollará el evento Nexo Centro, la primera feria inmobiliaria nicho, dedicada a proyectos en los distritos más representativos de Lima Centro, la que se desarrollará el 6 y 7 de setiembre en Sheraton Lima Hotel.