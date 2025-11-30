Esto se debe a que la mayoría de los propietarios que venden sus viviendas en dólares, las siguen ofreciendo en esta moneda, es decir, no han cambiado sus tarifas a soles; y tampoco han decidido incrementar sus precios de forma relevante para compensar la baja del dólar, indicaron especialistas del sector consultados para esta nota.

“La apreciación del sol ha reducido el precio efectivo en soles de los inmuebles listados en dólares; los precios de lista prácticamente no han variado”, indicó Boris Osterling, CEO de Babilonia, tras realizar un sondeo entre quienes publican en este portal inmobiliario.

“En el caso de propietarios individuales, lo más común es que mantengan su precio en dólares y permitan que el tipo de cambio genere una rebaja natural en soles. En conjunto, la caída del dólar no ha provocado rebajas directas, sino un ajuste implícito para quienes compran en moneda local”, agregó Boris Osterling.

Por su parte Maximiliano Bause, director regional del portal inmobiliario RE/MAX, coincidió en que los propietarios de departamentos y casas que venden en dólares, los siguen ofreciendo en esta moneda, por lo que el comprador se beneficia con un dólar barato. “Incluso si el propietario no puede vender en dos o tres meses, rebaja sus precios”, agregó Bause.

Los propietarios no han cambiado sus tarifas de dólares a soles pues en muchos casos también tienen obligaciones de pago en moneda extranjera, refirió Maximiliano Bause.

“Los vendedores luego compran otra propiedad, también en dólares. Entonces no les afecta mucho la baja de la cotización del dólar, a no ser que tengan alguna obligación en soles, pero en la mayoría de los casos sus obligaciones son también en dólares”, remarcó Bause.

¿En qué segmento del mercado inmobiliario se vende en dólares?

Se estima que alrededor del 10% del mercado inmobiliario se vende en dólares, indicaron los especialistas.

Ello corresponde a la venta de viviendas de segundo uso, de parte de propietarios individuales, sobre todo en distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco .

En el caso de las viviendas nuevas vendidas por las constructoras e inmobiliarias, estas en su mayoría se ofrecen en soles.

Por otro lado, a pesar de la baja del dólar, no hay evidencia de un aumento en la demanda por viviendas listadas en esta moneda, indicó Boris Osterling. “La caída del tipo de cambio hace que estos inmuebles resulten relativamente más atractivos en soles, pero el mayor dinamismo del mercado se explica principalmente por mejores tasas hipotecarias y un entorno económico más estable. La moneda de lista no parece ser el factor determinante en la demanda”, sostuvo.

Respecto a la variación de precios de viviendas en Lima este año, estos se han mantenido prácticamente estables, reportó Babilonia.

“En dólares, las variaciones anuales oscilan entre –1% y +1.5%, según la zona. En soles, los precios reales registran ligeros descensos cercanos al –3%. Para compradores que convierten a soles, las viviendas listadas en dólares se perciben hoy entre 8% y 10% más baratas que a inicios de año, debido al tipo de cambio más que a reducciones directas de precio”, anotó Boris Osterling.